Kadastiku õunaaia looja ja peremees: oma elutööst loobumist tuleb ka õppida

20 aastat tagasi Kadastiku õunaaia rajanud Riho Kadastik rääkis "Ringvaates", et on seni alati endas motivatsiooni leidnud edasi pingutada, kuid nüüd peab plaani oma elutöö maha müüa. Kadastiku sõnul peab ka loobumist õppima ning mitte midagi oma elus ei tohiks karta.

"Tahaks endale ka elada. See ei ole pingeline töö, aga selle peale on kogu aeg vaja mõelda," ütles Saaremaa südames Suurna külas asuva Kadastiku õunaaia looja ja peremees Riho Kadastik, kes otsustas oma elutöö müüki panna.

71-aastane Kadastik oli üks esimesi, kes Eestisse suurtootmiseks õunaaia rajas.

Oma noorusaega meenutades nentis Kadastik, et valis ootuspärase traktoristi ameti asemel hoopis meremehe oma. "Käisin Atlandil, Kanaari saartel, olin Angolas. Seitse-kaheksa aastat olin merel ja siis mõtlesin, et kui ma nüüd järgi ei jäta, olen meremees elu lõpuni. Siis olin umbes kümme aastat taksojuht, seejärel töötasin Soomes."

Tagasi kodumaal asutas ta puu- ja köögivilja hulgimüügifirma kaubamärgiga Maailma Viljad. "Vaatasin, et õunu ei jätku Eesti turule, et võiksin ise ka proovida kasvatada. Hakkasin uurima ja selgus, et kõige parem kliima õunte kasvatamiseks on saartel. Nii palju kui võimalik püüdsin infot saada Pollist, kes aiandusega kuigi palju tegeles, käisin Poolas, Rootsis ja Itaalias uurimas, kuidas seda teha."

Kadastiku kahes õunaaias on kokku ligi 18 000 puud, iga puu, olenevalt sordist, toodab aastas 30–50 kilo õunu. Päris palgal on Kadastiku juures vaid üks abiline. Saagikoristamise ajal tulevad appi tükitöölised.

Kõige suurem õunakasvataja hirm on kevadeti külm ilm. "Kõik ülejäänu on juba enda kätes."

Õunaaed ja kogu tootmine pole aga müügis selleks, et lõpetada, vaid et keegi teine saaks sama väärikalt jätkata. "Viis aastat tagasi mõtlesin esimest korda, et võiksin lõpetada, aga siis tuli jälle energia tagasi ja jätkasin. Nüüd umbes aasta aega tagasi mõtlesin, et oleks aeg lõpetada. Kui ma näen, et ei leia enam uusi mõtteid, see annabki märku, et nüüd võiks anda kellelegi üle," nentis Kadastik.

"Peamine on see, et õunaaeda edasi arendatakse," sõnas Kadastik, kelle sõnul jagab ta aastatega kogunenud teadmisi heameelega ka uue omanikuga, sest õunaaias tegutsedes peab olema natuke hullust ja väga palju südant.

Kõiki asju peab Kadastiku sõnul oskama. "Tuleb õppida ka ilma tööta olemine selgeks, mõelda, kuidas puhata. Kõigega inimesed harjuvad, nii ka mina. Tuleb proovida üht ja teist, sest alati, kui proovid, siis midagi tuleb ikka välja. Seda ei tohiks karta," tõdes Kadastik.