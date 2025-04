Talve üleelanud õuntest saab imemaitsvaid piduliku moega magustoite

"Ahjuõunte puhul pole vahet, kas õun on sügisene või kevadine. Ma lõikan õuna pooleks, kaabin seemned välja, laotan ahjuplaadile, niristan natuke mett peale, panen võikillukese peale ja ahju 175 kraadi juurde paarikümneks minutiks," õpetas retseptide looja Lia Virkus, kuidas valmistada ahjuõunu.

Kui õunad on ahjus, valmistad krõbeda segu, kuhu lisad poolteist detsiliitrit kaerahelbeid, 50 grammi võid, natuke kaneeli ja suhkrut ning hakitud metspähkleid.

"Kõige peale võib lisada jäätist või mascarpone kreemi, millesse on segatud natuke vanilllisuhkrut ja saab täiesti pidumagustoidu," muheles Virkus.

Stuudis tegi Virkus panniõunu, mis valmivad kümne minutiga. Õunad tuleb lõigata sektoriteks ning seemned välja võtta. "Ühest-kahest õunast jagub kahele inimesele. Lisad pannile kaks supilusikatäit võid ja fariinsuhkrut, paned õunad pannile, kuumutad paar minutit, seejärel lisad pannile kolm supilusikatäit vahukoort. Lased paar minutit podiseda, tõstad kaussi, jäätisepallike peal ja ongi valmis," tõdes Virkus.

Üks Virkuse hitt-magustoitudest on õunad hommikumantlis. "Neid tasub ka kevadiste õuntega teha, kui õunad on juba natuke nässakad. Eemaldad õunasüdamiku, lõikad õunad viiludeks. Kui on oma õunad, võid jätta koorega. Teed paksema pannkoogitaina, kuhu paned kaks muna, kaks detsiliitrit piima, kolm detsiliitrit jahu ja natuke suhkrut. Kastad õunatükid tainasse, praed ühelt poolt ära, paned peale detsiliitri pruuni suhkru ja kaneeli segu, keerad teisele poole, praed samuti ära ning paned jälle suhkru-kaneelisegu peale," sõnas Virkus.