Mihkel Zilmer: täiendame oma rauavarusid jõulutoitude, mitte tablettidega

Mihkel Zilmer rääkis "Huvitajas", et meelevaldselt ei tohi rauapreparaate kasutada, sest raud on küll ülimalt vajalik, aga vabal kujul meie organismile kahjulik. Zilmer soovitas tarbida heemse raua rikkaid toiduaineid nagu verivorst, verikäkk, maks ja ka liha ning tõdes, et jõulukuu on aeg, mil lausa riiklikult tegeldakse aneemiavastase tegevusega.

"Ei ole absoluutselt õige, kui inimene tormab apteeki rauapreparaate ostma, et hakata neid tarbima. Ei ole ka õige, kui arst ütleb, et inimesel on hemoglobiin madal, ja soovitab suuri annuseid rauapreparaate," ütles meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer.

Kui küsida Zilmerilt, mis on kõige parem ja kättesaadavam raua allikas, siis selleks on toiduainetest pärinev heemne raud, sest see imendub väga hästi. "Seda aga saame verd sisaldavatest toodetest, verivorstist, verikäkist, mingi koguse ka lihast ja maksapasteedist," tõdes professor.

Meelevaldselt ei tohi rauapreparaate kasutada seepärast, et raud on küll ülimalt vajalik, aga vabana on ta meile kahjulik. "Kummaline paradoks, et raud on vajalik, aga niipea kui ta meil organismis vabaneb, on ta väga sügava oksüdatiivse stressi tekitaja," selgitas Zilmer. "Rauatabletti neelates läheb see soolestikku, kõigepealt makku, mingi kogus jääb aga kindlasti imendumata ja vabaneb. See on aga soole limaskesta mikrohattude kahjustamine."

Toiduainetes on raud heemsel kujul ja sealt raud ei vabane, vaid imendub suure protsendi ulatuses. "Jõuab meile verre ja raud on kogu aeg seotud kujul," tõdes professor.

Eestis esineb rauapuudust ehk aneemiat päris palju ja protsendid on üsna märkimisväärsed. Seetõttu on Zilmer Lõuna-Eesti talupoja kombel alati muhelenud ja öelnud, et jõulukuu on selles mõttes tore kuu, et siis tegeldakse üldriiklikult aneemivastase tegevusega.

Zilmer on korduvalt rõhutanud, et septembrist märtsini tuleks kindlasti juurde võtta vitamiin D3-e ja rauavarud organismis peavad olema korralikud, sest raual on meie organismis täita mitmeid elutähtsaid ülesandeid. "Vitamiin D3 saamine kas päikese kaudu või toidulisandina tuleb organismis muuta toimivaks hormooniks ja selles protsessis on ka rauda väga vaja. Rauda on vaja ka selleks, et meil oleks energiat ja raua abiga metaboliseerib organism ka ravimeid."

Zilmer tõi välja, et kui inimesed pühade ajal natuke rohkem söövad ja mõne kilo juurde võtavad, siis see ei ole tervisele absoluutselt kahjulik.

Kui inimene ei söö verivorsti ega verikäkki ja talle ei maitse ka liha, siis apteekides müüdavad hematogeeni batoonid ajavad asja ära. "Kui batoon on rauapõhine, saab sealt raua hästi kätte, aga see batoonike on väga süsivesikuterohke. Kui hemoglobiin on madal, võib hematogeeni batoonikest mingil perioodil kasutada, aga need ei ole mõeldud pikaaegseks kasutamiseks."