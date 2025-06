Mihkel Zilmer: tehismagustajad on meie organismile kahjulikud

"Probleemid tekivad sellest, et kuna inimesel on magusahimu, kipuvad nad magusat liiga palju tarbima. Esimene asi, millest tuleks aru saada, kui keegi ütleb, et suhkur on kahjulik, siis tegemist on ebapädeva inimesega. Suhkru puhul on ainuke asi mitte tarbida seda liigselt," selgitas meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer.

Kuna suhkur kuulutati peaaegu et tabuks, hakati mõtlema, kuidas seda asendada. "Samal ajal tehti kalorist püha lehm ja arvati, et inimene on kalorimasin. Ei ole. Arvati, et kui saad teha asju, mida looduses üldse ei ole, ja nad on magusad, siis oleks nagu kõik korras, aga ma rõhutan, et korras ei ole mitte midagi."

Zilmer tõdes, et suhkrut tuleb lihtsalt vähem süüa ehk tarvitada mõistlikult nagu kõiki teisigi asju. "Teelusikatäis suhkrut päevas pole üldse mingi probleem, võib ka natuke rohkem."

Kui tehismagustajaid toodetakse ja lubatakse turustada, las nad siis olla. "Minu sõnum on aastakümneid olnud, et tehislikke magustajaid ei ole söömiseks absoluutselt vaja."

Sukraloos on neist üks jubedamaid. "Algul öeldi, et see ei jõua seedetraktist üldse verre, nüüd viimase kuue-seitsme aasta jooksul on leitud, et osa jõuab ikka verre, aga mida ta seal veres ainevahetuses korraldab ei tea mitte keegi. Ei ole enam nii süütu, kui algul väidetakse."

Tehismagustajad vaesustavad inimese mikrobioomi. "Korralik mikrobioom on väga tugev tervisetoetaja. Tehismagustajad tekitavad ka varjatud nälga, kalorid on kuidagi olemas, aga õigeid toitaineid mitte ja probleemid kogu aeg süvenevad. Samuti suurendavad diabeediriski. Need on ühendid, millega meie organism ei ole evolutsioonis absoluutselt kokku puutunud, neist pole meile mingit kasu, nad on lõppkokkuvõttes meile kahjulikud, meie ainevahetus ei oska nendega midagi peale hakata."

Zilmeri sõnul avastati üsna mitmed tehismagustajad sel moel, et teadlastele tehti ülesandeks leida efektiivne putukamürk. "Aga juhtus nii, et üks teadlane läks sööma ja tal olid näpud koos selle valge pulbriga, mida ta just sünteesinud oli, ja selgus, et see oli õudselt magus. Kompaniil hakkas kohe mõte töötama, et sellest saaks ju magusaine. Hiljem katsetati putukate peal ka, aga seal ta väga ei töötanud."

"Kui te panete toidule juurde teelusikatäis mett või pool teelusikatäit suhkrut, on kõik okei, sest suhkur on sahharoos, mis laguneb seedetraktis glükoosiks ja fruktoosiks. Sahharoos on looduslik," selgitas Zilmer.