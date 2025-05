Mesinik: meesaar Hiiumaa mesi on liigirikas ja maitserohke

Mesinik Katri Kaar rääkis "Terevisioonis", et Hiiumaa on meesaar, sest sealne eriline mesi on väga liigirikas, sisaldades 30–40 erinevat taime. Meesaarele kohaselt on Hiiumaal ka ööpäev läbi avatud meepood.

"Õnneks on mesilasi praegu palju. Sel aastal elasid enamus mesilasi talve üle, järelikult õnnestus lesta tõrje eelmisel aastal hästi," ütles Hiiumaa mesinike seltsi juht Katri Kaar. "Enamus on praegu sarapuu, lepp, paju ja õietolm ja läheb selle jaoks, et uued mesilased saaks hakata kooruma. Nektarit tuleb praegu vähe. Sellise külmaga kahjuks ei tule eriti midagi, sest nektari jaoks on ikkagi sooja ilma vaja," tõi Kaar välja.

Hiiumaa mee teeb eriliseks see, et mees on palju erinevaid maitseid. "Meil on kidur taimestik, aga väga liigirikas. Erinevate taimede nektarit satub siia mee sisse hästi palju. Mesi on hästi maitsekas ja tummine. Õietolmu analüüs näitab, et mees on 30–40 taime," tõdes mesinik.

Kaare sõnul otsitakse neid üles just erilise maitse pärast ja nõudlus on suur. "Kui Hiiumaa meesaar ei oleks, ma ei peakski mesilasi. Kui ikkagi kliendid nii Tallinnast kui Soomest on meid ise üles otsinud, ilma reklaami tegemata, siis mida veel tahta. Minu mesi on saarelt rändama läinud, info on ju purgi peal olemas. Loodan, et väikemesinikke tuleb aina juurde," sõnas Kaar.

Meesaarele kohaselt on Hiiumaal ka ööpäev läbi avatud meepood.