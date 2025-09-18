Mihkel Zilmer: mesi ja suhkur on parimad looduslikud magusained

Meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer rääkis saates "Huvitaja", et teelusikatäis suhkrut või mett päevas on parimad looduslikud magusained, samas kui stevia, mis on samuti looduslik magusaine, hoopis trikitab organismiga.

"Levinumad looduslikud magusained on suhkur, mesi, erütritool, ksülitool ja stevia," loetles meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer.

"Kui me võtame teelusikatäie suhkrut, umbes neli grammi, see on kaks grammi glükoosi ja kaks grammi fruktoosi, siis kõik see kokku annab ainult 16 kilokalorit. Isegi kui tarvitada kaks teelusikatäit suhkrut päevas, ei ole sellest tervisele absoluutselt mitte mingit probleemi, ei kalorite ega veresuhkrutaseme mõjutamisega seoses," selgitas Zilmer. "Diabeetikutega on natuke teine lugu."

Mesi on antibakteriaalne, kui ta pole kuumutatud ja kui ei pane mett tulise tee sisse. "Üks teelusikatäis mett on umbes seitse grammi ja see on ka täiesti ohutu kogus. Teelusikatäis suhkrut ja teelusikatäis mett on parimad looduslikud magusained," tõi Zilmer välja.

Stevia on looduslik magusaine, mis aktiveerib suus samu magusa retseptoreid nagu sahharooski, aga ilma energiata. "Aju jaoks on see väga vale signaal, sest kui saada sahharoosi, siis aju vastavad tsentrid ootavad glükoosiga seotud dopamiini teatud tõusu, tekib nagu tasu süsteem, tuli pisut glükoosi, mis on füsioloogiliselt väga mõistlik, ja see tõstis üles dopamiini, mis on justkui tasu sellele tegevusele. Stevia puhul jääb aga ajul tasusüsteem tööle käivitamata. Ei tule glükoosi, mis tasu üles tõstab," selgitas Zilmer.

Zilmeri sõnul häirib stevia jumaldamine ja kasutamine natuke ka ravimite normaalset kahjutuks tegemist organismis. "Ma ei taha öelda, et stevia oleks tõsine probleem, aga kui steviat püütakse võrrelda suhkruga, stiilis et stevia on hea ja suhkur halb, siis nii see mitte kuidagi ei ole."

Kui sahharoos on toitaine, siis stevia kohta öeldakse, et see on trikk. "Stevia lubab magusust ilma energiata, kuid organismil puudub sellele evolutsiooniline adaptatsioon," ütles Zilmer.

Ksülitool on samuti looduslik magusaine ja teatud kohtades, näiteks närimiskummis selle kasutamine pole sugugi paha, sest ksülitool surub maha kaariest tekitavaid mikroobe. "Kaloreid annab ta vähe, on hambasõbralik, kuid koertele ohtlik. Pärast sööki ksülitooli sisaldava närimiskummi närimine on täiesti mõistlik," nentis Zilmer.

Erütritooli on väikestes kogustes puuviljades. "Kalorsus on väga väike, ei mõjuta veresuhkrut, suuremates kogustes tarvitamine võib põhjustada seedehäireid, kui hakata seda kasutama spetsiaalselt lisandina."

"Kokkuvõtteks ütlen, et kaks toredat looduslikku magustajat, erütritool ja ksülitool, on teatud asjadesse natuke juurdepanduna kindlasti väga mõistlikud, aga neid suuremates kogustes kuskil magusainetena kasutada ei ole väga otstarbekas," tõi Zilmer välja. "Suhkur ja mesi on eliit looduslikud magusained, aga loomulikult õiges koguses tarvitatuna," tõdes Zilmer.