Barista: espresso macchiato on väike tassike kohvi piimavahutupsuga

Barista Helger Aava selgitas "Terevisioonis", milline on klassikaline espresso macchiato ning tõi välja, et see juuakse ära ühe lonksuga. Aava rääkis ka kohvijoomise kommetest ning tõdes, et espresso juurde serveeritud vett tuleks paar lonksu juua enne kohvi joomist, mitte pärast.

"Macchiato tähendab "märgistatud", selgitas barista Helger Aava. "1980. aastatel joodi tavaliselt espressot ja järgmine jook oli cappuccino ning baristad hakkasid mõtlema, et mida vahepealset võiks pakkuda. Lihtsalt kuuma piima peale valada tundus imelik ning siis tõstetigi lusikaga espressole peale natuke piimavahtu."

Itaallased joovad kohviga piima ainult hommikuti ning peale lõunat ainult puhast espressot. "Kui tilk piima on juba kohvis sees, siis see hoiab kofeiini rohkem organismis kinni," täpsustas Aava.

Väga paljudes kohvikutes Eestis aga valatakse Aava sõnul espressole lihtsalt kuum piim peale. "Kuna inimesed ei tea, mis see espresso macchhiato täpselt on. Kui siis teenindaja teeb pikema kohvi ja valab piima peale, siis teadlikum klient vaatab, et siin on küll midagi valesti. Ja on ka vastupidi, et kui serveerid kliendile väikeses tassis espresso väikese vahutupsuga, siis klient, kes ei tea, mis macchiato täpselt on, vaatab seda ja ütleb, et miks kohvi nii vähe on," muheles Aava.

Barista sõnul joovad itaallased espresso macchiato ära ühe lonksuga.

"Kui espresso macchiato valmistamiseks lastakse espresso tassi ja pannakse vahututt peale, siis latte macchiato, mis on pikk jook, valmistamiseks lastakse klaasi piim ja peale valatakse espresso," selgitas Aava.

"Eestlastele ju meeldib, kui kohvil on palju vahtu, siis ta võtab lusika ja solgib selle sees ja sööb seda vahtu ning pärast joob kohvi peale," lisas barista.

Espresso kõrvale toodav vesi peab olema toatemperatuuril. "Sageli võib näha, et inimene joob espresso ära ja siis joob vett peale, justkui oleks espresso muidu liiga kange, aga tegelikult on vastupidi. Inimene võtab alguses paar-kolm lonksu vett, puhastades nii ära oma maitsemeeled ja alles siis joob espressot. Siis saab espresso maitsetest täisnaudingu," õpetas Aava.

Üks klassikaline kohvijook on veel americano, mis on pikk kohvijook ja paljudes kohtades serveeritakse seda nii, et espresso pannakse klaasi ja kõrvale läheb ilusa väikese kannuga kuum vesi. "See on selleks, et inimene ise saaks timmida, kui kanget kohvi ta tahab."