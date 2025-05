Kohvi asemel võiks päeva alustada turgutava matcha joogiga

Kohviasjatundja Villu Viikholm pakkus hommikukohvi asemele turgutavaid alternatiive ja valmistas "Terevisioonis" kaks maitsvat matchakokteili. Viikholmi sõnul on matchas 35 protsenti vähem kofeiini kui kohvis, aga kui kohv lööb energia kohe kõrgele ning kohe see ka kukub, siis matcha annab inimesele energiat ühtlasemalt.

"Kuna kohvi hind teeb praegu sama, mis kakao hind ja me kõik vaatame poes natuke targemalt ringi ning uued generatsioonid kasvavad peale, kelle jaoks kohv võib-olla ei olegi enam sellise tähendusega nagu vanematele inimestele, on vaja uusi alternatiive," tõdes Rocket Bean Eesti tegevjuht Villu Viikholm.

Hästi kuum teema on praegu Viikholmi sõnul matcha, mis on rohelise tee lehtedest tehtud pulber. "Enne korjamist on lehti nädalaid hoitud varjus. Traditsiooniliselt juuakse seda ainult kuuma veega, aga siis tekib paljudel see probleem, et matcha maitseb ikka natuke vetikaliselt ja heinaliselt."

"Täna teeme kaks erinevat matchakokteili, mis toob matcha inimesele lähemale. Need on jääga ja sobivad suveks väga mõnusalt," sõnas ta.

Viikholm kallas pulbrile kuuma vee peale. "Päris keevat vett ei tohiks panna, parim on kuskil 60 kraadi. Kõigepealt tuleb väikese vispli abil ringjate liigutustega segada ning siis hakkad tegema hoogsalt siksakke, see annab matchale vahususe."

Klaasi põhja valas Viikholm jääkuubikuid, maasika-rabarberimahla, lisas kookospiima ning kõige peale kallas vahtu löödud matcha.

Matchajook jääkuubikute, maasika-rabarberimahla ja kookospiimaga Autor/allikas: ERR

"Poes on saadaval erinevaid siirupeid, mina panin praegu klaasi jääkuubikuid, lisasin passioonivilja siirupit, tavalist toonikut ja kõige peale vahustatud matcha," sõnas Viikholm.

Matchajook jääkuubikute, passioonivilja siirupi ja toonikuga Autor/allikas: ERR

"Matcha on tervislikum kui kohv, aga ta annab energiat. Matchas on 35 protsenti vähem kofeiini kui kohvis, aga piisavalt palju. Kohv lööb energia kõrgele ja siis hakkab kukkuma, aga matcha jaotab selle andmise natuke ühtlasemalt ära," selgitas Viikholm.

"Ühe joogi sisse läks gramm matchat. Kui kasutada kalli kvaliteediga matchat, siis maksab see umbes sama palju kui kohv. Kui kasutada kokandusmatchat, tuleb matcha hind isegi odavam kohvil," tõdes Viikholm.

Viikholmi sõnul saab matcha ja vispli osta ka tavalisest kauplusest.