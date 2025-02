Kohvile lisavad maitset loorberileht, nelk ja kaneel

Ühe võimalikest kohvijookidest saab, kui lisada kohvile loorberilehte. See võib olla kasulik seedeprobleemide korral. Loorberilehega täiendatud kohvi soovitas Jürimaa tarbida keskmise röstiga, kui kohv on liiga hele, võib loorberileht Jürimaa sõnul maitse ära rikkuda. Liiga tumedas kohvis ei tule loorberilehe maitse jällegi esile.

"Väga keeruline see pole. Teed kohvi valmis, näiteks presskannuga, valad selle tassi, paned sinna kaks kuni kolm loorberi lehte, lased mõne minuti tõmmata ja võtad siis lehed välja," selgitas Jürimaa.

Tervisele võib hästi mõjuda ka kohi vürtsitamine nelgiga. Kohvile soovitatakse lisada terve nelk, mitte jahvatatud, sest see annaks liiga tugeva maitse. Nelgiga kohv on Jürimaa sõnul vürtsikam kui loorberilehega ja soovitas endiselt katsetada keskmise röstiga. Ise kohviekspert seda kokteili igapäevaselt ei jooks.

Kolmas variant on samuti veidi talvisema maitsega kohv, kuhu on lisatud jahvatatud kaneeli. Kohv, mida on vürtsitatud kaneeliga, võib mõjuda hästi ajutööle, aga kohvi maitset on kaneeli lisamisel Jürimaa sõnul juba oluliselt vähem tunda.

"Nii palju kui on inimesi, nii palju on ka maitseid. Mina isiklikult eelistan igapäevaselt puhtaid maitseid, aga miks mitte proovida vahepeal ka teistsuguseid variante, kui nad pakuvad midagi ka tervise seisukohalt," rääkis Jürimaa, kes võttis "Terevisiooni" stuudiosse kaasa ka paar näidet puhastest maitsetest.

Nendeks olid Etioopiast ja Taist pärit kohvid. "Nad on erilised sellepärast, et üldjuhul segatakse erinevate riikide kohv kokku, aga nendes on puhtalt ainult ühe piirkonna kohv. Kohvitrendid liiguvad sinna suunda, et inimesed eelistavadki ühe päritolumaaga kohvi rohkem," rääkis Jürimaa.

Etioopia kohvil on Jürimaa sõnul puhta virsiku maitse. "See võib-olla ei ole selline klassikaline kohv, vaid meenutab pigem teed. Pehme maitsega, mõru maitset üldse tunda pole," kirjeldas Jürimaa.

Tai kohv on fermenteeritud sarnaselt teega. "Selle paki peal oli kirjeldus "Riesling", mis on viinamarjasort ja seega peaks kohv olema väga erilise maitsega," rääkis Jürimaa. Kohvi juures on tunda valge veini maitset, aga veini sinna lisatud ei ole. "See ongi istanduses niimoodi töödeldud, et lõpptulemusel on selline maitse," lisas ta.