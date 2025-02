Värvilise kreemiga vastlakuklid saab muna-, herne- ja peedikreemist

"Miks mitte mängida erinevate täidistega, kaua sa ikka seda saia vahukoorega sööd," ütles toiduajakirjanik Tuuli Mathisen, kes võttis "Terevisiooni" stuudiosse kaasa kuue erineva täidisega kuklid, millest vaid üks oli magus.

"See on inspireeritud vabariigi aastapäevast. Magusa kreemi sisse panin natuke kama, astelpajukeedist ja peale veidi pohli. Kõik mõnus ja kodumaine ning teisalt viiruste peletaja ka," sõnas Mathisen. "Kama annab hästi mõnusa pähklise maitse."

Kukkel munakreemi, kilu, kapparite ja maitserohelisega. "Tummise ja võise saiaga väga hea."

Rohelist värvi hernekreemiga kukkel on Mathiseni sõnul inspireeritud vastlatest ja hernesupist. "Sealihasink on seal ka veel lisaks, see kukkel on supiasemik," täpsustas ta. "Võib veel spinatit ka lisada."

Juustuse kreemiga kukli vahel on natuke trühvlit ja kukeseeni. "See on natuke luksuslikum täidis."

Punase kreemiga täidis on tehtud peedist. "Siia olen pannud lisaks veel kitsejuustu, aga peet sobib ideaalselt ka heeringaga. Peedi magusus ja heeringa soolakus toimivad hästi," ütles Mathisen.

Soolase täidisega kukkel on kuumsuitsuforelliga, mis on kreemiks tehtud ning juurde lisatud tilli ja kappareid ning natuke sidrunit.

"Kreemide tegemisel ei ole vaja retseptis näpuga järge ajada. Põhiloogika on selles, et vahustad vahukoore, suhkrut ei pane, võtad toasooja toorjuustu ning segad need omavahel ja siis herned või peet püreeks ning segad juurde," õpetas Mathisen.