Tommy Cash: Käärijä ja Joost Klein on mind väga palju aidanud

Eesti esindaja Eurovisioonil Tommy Cash rääkis "Ringvaates", kuidas on teda aidanud Käärijä ja Joost Klein, kuidas iga pisike detail tema esinemise ja imago juures on hoolikalt läbi mõeldud ning kinnitas taas üle, et läheb Eurovisiooni võitma.

"Ma arvan, et ma peaksin olema kindel selles, mida ma tahan teha. Ma loodan, et kõik on meie poolt ja me päriselt ka võidame Eurovisiooni," on Tommy Cash enesekindel.

Enne "Ringvaate" intervjuud kohtus ta ka peaminister Kristen Michaliga. "Ta ütles, et ta juba mõtleb selle peale, mida peab ehitama ja ma ütlesin talle, et palun hakka arvutama juba ette, juhul kui Eurovisioon on 2026. aastal siin. Samamoodi oli mul Eesti Lauluga: ma lubasin, ma tegin. Ma ei vaadanud sellest lahingust edasi, ei olnud nii, et see ei ole midagi, ma võtsin seda ikka tõsiselt," sõnas Cash.

Peaminister Kristen Michal ja Tommy Cash Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eesti Laulul oli Tommy Cashi abistamas ja toetamas ka Soome eurolaulik Käärijä. "Käärijä aitas mind tegelikult nii palju. Ma esinesin tol päeval kaks korda, päeval oli žürii jaoks läbimäng, see oli hea live, aga õhtune oli parem, sest Käärijä aitas mind. Ta ütles, et Tommy, vaata korra ringi, naudi seda, kui ma saaks ajas tagasi minna, siis ma naudiks seda rohkem, lihtsalt naudi seda. Ta rahustas mind nii palju, ta tõi mind nii palju rohkem maa peale," rääkis Cash.

Tommy Cashi õnnitles võidu puhul ka eelmise aasta Eurovisiooni Hollandi esindaja Joost Klein. "Ta kirjutas mulle, et Tommy, naerata, naeratus võidab, armastus võidab. Lihtsalt sellise banaalse kerge teksti. Nad on mul nagu kaks venda, kes on selle tee juba läbi teinud ja nad aitasid mind," jagas Cash.

"Espresso Macchiatol" on Cashile olnud ka täiesti mentaalne mõju. "Mu kohvijoomise protsent on kukkunud, sest ma pidin proovides nii palju seda kohvijoomise liigutust tegema. Mu aju mõtleb, et see on ju päris kohvitops ja mu aju mõtleb, et ma joon hästi palju kohvi ja keha annab märku, et ei ole vaja enam," muigas ta.

Tommy Cash Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Ikooniline spagetitants on aga midagi Tommy Cashile lihtsalt väga omast ja loomulikku. "See on ülinaturaalne minu kehale, ma lihtsalt liigun. Idee oli küll, et täiesti Tommy oma tants, mitte koreograafia, just see karakteriomane tants."

Tommy Cashi artistiimago ja kõike seda ümbritsevale kulub aga igapäevane pidev mõttetöö ja detailidele keskendumine. "Ma olen Tommy kogu aeg. Ma elan sellepärast, et seda teha. Miks ma arvan, et ma olen kõige parem, on sellepärast, et kõik need asjad, mille peale ma vaatan... kui sa küsid mult, mitu korda me rääkisime, mis mul on selle kollase märkmepaberi peal kirjas, siis tunde me otsustasime, kui suur või väike see on. Kõik detailid, kui pikk on mu lips, mis sinist värvi on kostüüm. Mul ei ole mingit võluasja selja taga, et ma tulen kohale ja kõik on olemas," rääkis artist.

Eesti Laulul tehti Tommy Cashi sõnul aga taotuslikult võimalikult minimalistlik etteaste. "See läheb tagasi aegadesse James Brown, Jackson 5, Michael, kõik parimad artistid, kes olid enne meid. Neil oligi ainult vokaal, nende liikumine ja karisma. Seda me tahtsimegi selle show'ga näidata. Me tahtsime näidata Tommyt."

"Ma tahan Eurovisiooni võita, ma mõtlen sellest juba viimased kolm-neli kuud ja nüüd me hakkame töötama uute asjade kallal selle jaoks," kinnitas Tommy Cash.