Mart Normet: oleme tänavu kõige kõneldum Eurovisiooni riik ja lavanumber

Eesti Laulu pikaaegne korraldaja Mart Normet rääkis saates "R2 Hommik!", et Eesti on kindlasti üks kõige kõneldum Eurovisiooni riik ja lavanumber sel aastal. Normeti sõnul võib juba öelda, et Eesti on üks Eurovisiooni võitjatest, sest ainuüksi fakt, et Cash sinna läheb, teeb meid suuremaks.

"Ma arvan, et Stigi ja Elina "Goodbye to Yesterday" protsent oli ehk ka suurusjärgus 75–80 protsenti, aga mitte 83 protsenti nagu Tommy Cashil," ütles Mart Normet, kes oli kümme aastat Eesti Laulu produtsent ning Eesti Eurovisiooni delegatsiooni juht.

Ta tõi välja, et ideaalmaailmas peaks lavaline number olema täiesti valmis juba siis, kui see tuleb esitamisele rahvuslikus eelvoorus. "Nagu näiteks Rootsis, mis on Eurovisiooni mõttes ideaalmaailm. Rootslased ei ole kümnel viimasel aastal mitte midagi muutnud, nad on läinud nii, nagu nad kodus on olnud, sama koreograafia, sama make up ja juuksur, kõik on olnud täiesti valmis."

Normet kiitis väga tänavuse finaali lavanumbreid ning show'd terviklikult. "Tänavu oli eriti kõrge pilotaaž, kõik nägi nii hea välja, nii võimas ja nii äge. Kogu finaalsaade oli täielik maailmatase," lisas Normet.

"Tommy Cash oleks võinud laval ka lihtsalt seista ja oleks ikka võitnud pika puuga. Ta oleks võinud teha ükskõik mida ja me oleks selle kõik ära ostnud, sest tema krediit oli juba nii suur ja see on jätkuvalt tohutult suur. Tal on lihtsalt nii suur krediidilimiit. Aga ma kindlasti ei ütleks, et Tommy Cashi number oli kõige tugevam," lisas Normet ning soovitas Cashi tiimil vaadata neid artiste, kes tänavu Eurovisioonile juba välja on valitud.

Normeti arvates on Cashi kõige suurem trump tema üldine olemus ja see, mida ta sotsiaalmeedias ja mujal teeb, just see kõmu, mida ta suudab tekitada.

"Juba praegu võib öelda, et Eesti on üks Eurovisiooni võitjatest. Juba ainuüksi fakt, et Cash sinna läheb, teeb meid suuremaks, see on kindel. Me oleme kindlasti üks kõige kõneldum Eurovisiooni riik ja number sel aastal."

Normeti sõnul on Eestile väga tugev konkurent Soome Eurovisiooni esindaja Erika Vikman, kes läheb natuke Tommy Cashiga samasse kategooriasse.

"Nendest lauludest, mis on juba Eurovisioonile välja valitud, on Eesti praegu kolmandal kohal, Soome ja Belgia järel," täpsustas Normet ennustustabeli hetkeseisu.