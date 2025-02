Lohutustoit hallideks päevadeks: tuunikala quesadilla'd valmivad minutitega

Lohutustoit (inglise keeles comfort food) tähendab sööki, mis ei pea ilmtingimata olema tervislik või pakkuma põnevat maitseelamust, kuid kindlasti peab see olema piisavalt hea, et süües tuju paraneks. Paljude jaoks kipub mugavustoit olema kiirtoit, ent kodukokk ja endine korvpallur Janar Soo näitas "Terevisioonis" ette, kuidas veidi tervislikumalt ise üks mõnus heatujuroog valmis teha.

Lohutustoit peaks pakkuma kosutust ja lohutust. "See on toit, mida ma söön, kui tuju paha on ja mis tuju natuke paremaks teeb. Nooremas eas pärast peoõhtut järgmisel päeval kindlasti tahaks seda," sõnas Soo, kel nüüd on küll põhjused teised, miks lohutustoitu süüa. "Kui on paha ilm või lapsed on haiged, siis tasub ju teha midagi," sõnas ta.

Lisaks sellele, et toit pakuks kosutust, peaks ta ka pigem kiirelt valmima. "Kui mul tuju paha on, siis kaks tundi pliidi ees seista väga ju ei taha," põhjendas Soo.

Janar Soo lohutustoiduks on juustu-tuunikala quesadilla'd, mis valmivad minutitega. "Mu valik on tuunikala, kuna siin on kõvasti valku ja ta pole kindlasti tervisele kahjulik. Ise ma 20-30 aastat enda elust ei söönud üldse tuunikala, alles paar aastat tagasi selle enda jaoks avastasin. Viimasel nädalal olen seda toitu kolm korda teinud," kiitis Soo.

Tuunikalamöksi läheb tuunikalakonserv, teelusikas toorjuustu, suur supilusikas kreeka jogurtit, punane sibul, marineeritud kurk, roheline sibul, spinat, sriracha-kaste ja vastavalt maitse-eelistustele võib ka koriandrit lisada. "See tuleb korralikult läbi segada, et spinat ka väiksemaks saaks ja siis teine etapp on juba see wrap'i vahele määrida, juustu peale panna ning pannile visata," õpetas Soo.

Pannil tuleb wrap mõlemalt poolt kergelt pruuniks lasta ning ongi üks lohutustoit valmis. Quesadilla vahele võib panna aga muidugi kõike, mida hing ihkab. "Kuna ma ise söön taimset toitu hästi palju, siis saab ka täitsa ilma tuunikala ja hakklihata. Köögiviljad enne veidi läbi praadida ja vahele panna, nii see asi tavaliselt käib," rääkis Soo.