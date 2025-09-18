Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

Kohvikoolitaja Sander Suleva rääkis "Terevisioonis", et kohvi maitse nautimisele lisaks võib elamuse saada ka kohvi välimusest ning näitas paari latte-kunsti nippi. Suleva sõnul võib lihtsama kohvipildi tegemise ära õppida iga huviline.

"Kõige olulisem komponent piltide tegemisel on ikkagi käsi, millega sa valad. Oluline on ka kunstianne ja treening ehk praktika," loetles kohvikoolitaja Sander Suleva, milliseid omadusi on vaja toreda kohvipildi tegemiseks. "Lõpuks saab igaüks selle oskuse käppa, mõnel tuleb lihtsalt natuke rohkem treenida."

Suleva sõnul on piima vahustamise protsess väga oluline. "Sellega anname õhku, tekitame mikrovahtu, segame raske piimaga läbi, tekib siidjas ühtlane piim, vahu tekstuur on väga oluline. Kannu koputamine pärast piima vahustamist on vajalik selleks, et liigsed õhumullid välja tuleks."

"Mina teen latte 2,5 rasvasusega lehmapiimaga, aga ka kõikide teiste piimadega saab pilte teha," lisas Suleva. "Kes joob kohvi igal hommikul, saab iga hommik harjutada."

Appi võib võtta latte-kunsti pliiatsi või ka lihtsalt peenikese pulga või tiku, millega kohvivahu sisse kujundeid tõmmata. "Sellega saab pilti ka parandada, kui midagi on viltu läinud või erinevaid mustreid teha. Samuti saab sellega vahutäppe juurde panna," tõdes Suleva.

Kohvikoolitaja sõnul ongi baristadel kaks erinevat tehnikat. "Üks on vaba valamine, teine pulgaga nikerdamine. Kohvikud üldiselt harrastavad vaba valamist, sest see on kiirem."

Suleva tõi välja, et üks tema sõber Hiinast tegi kohvile pildi, kus oli mütsiga kalamees, kes hoidis kala ja õnge käes. "Ta tegi pildi vaba tehnikaga, aga päris pikalt nikerdas, vahepeal pidi ootama," meenutas Suleva. "Kõik on harjutamise asi."