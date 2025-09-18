X!

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

Terevisioon
Foto: Fahmi Fakhrudin / Unsplash
Terevisioon

Kohvikoolitaja Sander Suleva rääkis "Terevisioonis", et kohvi maitse nautimisele lisaks võib elamuse saada ka kohvi välimusest ning näitas paari latte-kunsti nippi. Suleva sõnul võib lihtsama kohvipildi tegemise ära õppida iga huviline.

"Kõige olulisem komponent piltide tegemisel on ikkagi käsi, millega sa valad. Oluline on ka kunstianne ja treening ehk praktika," loetles kohvikoolitaja Sander Suleva, milliseid omadusi on vaja toreda kohvipildi tegemiseks. "Lõpuks saab igaüks selle oskuse käppa, mõnel tuleb lihtsalt natuke rohkem treenida."

Suleva sõnul on piima vahustamise protsess väga oluline. "Sellega anname õhku, tekitame mikrovahtu, segame raske piimaga läbi, tekib siidjas ühtlane piim, vahu tekstuur on väga oluline. Kannu koputamine pärast piima vahustamist on vajalik selleks, et liigsed õhumullid välja tuleks."

"Mina teen latte 2,5 rasvasusega lehmapiimaga, aga ka kõikide teiste piimadega saab pilte teha," lisas Suleva. "Kes joob kohvi igal hommikul, saab iga hommik harjutada."

Appi võib võtta latte-kunsti pliiatsi või ka lihtsalt peenikese pulga või tiku, millega kohvivahu sisse kujundeid tõmmata. "Sellega saab pilti ka parandada, kui midagi on viltu läinud või erinevaid mustreid teha. Samuti saab sellega vahutäppe juurde panna," tõdes Suleva.

Kohvikoolitaja sõnul ongi baristadel kaks erinevat tehnikat. "Üks on vaba valamine, teine pulgaga nikerdamine. Kohvikud üldiselt harrastavad vaba valamist, sest see on kiirem."

Suleva tõi välja, et üks tema sõber Hiinast tegi kohvile pildi, kus oli mütsiga kalamees, kes hoidis kala ja õnge käes. "Ta tegi pildi vaba tehnikaga, aga päris pikalt nikerdas, vahepeal pidi ootama," meenutas Suleva. "Kõik on harjutamise asi."

Kohvikoolitaja Sander Suleva Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Martha-Beryl Grauberg ja Reimo Sildvee

Samal teemal

popmuusika radadel

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

16.09

Marko Mägi: enne Cätliniga abiellumist olime seitse aastat parimad sõbrad

17.09

Egon Nuter: aeg-ajalt piinlen mõtete käes, kas mind on veel vaja

17.09

Priit Võigemast: mõistsin, et muusikuna jätkamiseks on vaja talenti

16.09

Angelika Kollin: võin tänaseni Eestist lahkumisele mõeldes nutma hakata

17.09

Galerii: "Rahva oma kaitse" tähistas 30. sünnipäeva suure peoga

13.09

Psühholoog Andero Uusberg: oma elu olukordi tuleb ise disainida

16.09

Merle Randma-Aru: elu pakkus väljakutseid, millest ei julgenud unistadagi

17.09

Metallikunstnik disainis 15 000 eurot maksva landi

10:12

Prantsusmaalt Raplasse jalutanud rändur: teekonnal näeb natukene kõike

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo