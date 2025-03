"Terevisiooni" uus saatejuht: mul on olnud paar saatuslikku telefonikõnet

"Terevisiooni" uus saatejuht Martha-Beryl Grauberg rääkis intervjuus portaalile Eeter, et tema elus on olnud paar-kolm saatuslikku telefonikõnet, mis on pannud proovile julguse võtta vastu põnevaid väljakutseid. Viimane neist oli pakkumine hakata juhtima ETV hommikuprogrammi.

Esimest korda sattus Martha-Beryl Grauberg ERR-i tööle 2007. aastal. "Tallinna Ülikoolis eesti filoloogiat õppides nägin ajalehes kuulutust, et Raadio 2 otsib uudistetoimetajat. Kandideerisin, aga ei saanud seda tööd, sest toonase uudistejuhi Hanno Tombergi sõnul olin veel noor ja roheline. Mõni kuu hiljem, kui töötasin rahvusraamatukogus, helistas Tomberg ning kutsus mind raadiosse välisuudiste toimetajaks," meenutas "Terevisiooni" uus saatejuht Grauberg, kes seitsme aasta jooksul lisaks raadiouudistele ka "Aktuaalse kaamera" majandusuudiseid tegi.

2014. aastal viis elu teda uute töiste tegemiste juurde ning seda suurem oli üllatus, kui mõni nädal tagasi sai ta ERR-ist huvitava kõne.

Suur uudishimu elu vastu

"See oli minu jaoks väga ootamatu, kui Rait-Roland Veskemaa ("Terevisiooni" produtsent-toim.) helistas ja ütles, et nad on minu peale mõelnud. Aga see oli tore üllatus! Mul on elus olnud paar-kolm saatuslikku kõnet, see oli nüüd viimane," ütleb Grauberg. "Sa oled rahul kõige sellega, mida teed, aga siis keegi helistab ja paneb sulle mingi mõtte pähe. Teinekord vist peab keegi kõrvalt andma vajaliku tõuke, et julgeda teha järgmine samm."

Graubergi sõnul ei löö ta väljakutsete ees kartma ning see suhtumine on tal tulnud kodust. "Kui midagi ette võtan, siis tahan selle selgeks saada. Mind ehk iseloomustabki suur uudishimu elu vastu ja soov seda eri nurkade alt kogeda. Iga kogemus õpetab midagi ja kasvatab inimesena," leiab Grauberg.

Tele on tiimitöö

"Terevisiooni" saatejuhiks kandideerides pidi ta läbi tegema proovisaate koos päris stuudiokülalistega. "Pool tundi pidin üsna reaalses otsesaate olukorras hakkama saama ja seda ei tehtud mulle mõistagi sugugi mugavaks," muigab Grauberg. "Aga küllap see uudiste kiirreageerija on mul kuskil seljaajus olemas ja kuidagi ma sealt välja vingerdasin."

Uus saatejuht kiidab "Terevisiooni" saatetiimi mõnusat energiat, mis kohe varahommikul käima tõmbab. "Ma tean, et teised saatejuhid ja kogu taustal toimetav tiim ei jäta mind hätta. Tunnen, et olen heades kätes ja hoitud. Annan endast parima, et vastata samaga."

Raadio ja teletöö erinevuse peale mõeldes toob Grauberg välja, et kui raadios oli ta varahommikutel uudiseid tegemas üksinda, siis tele on puhas meeskonnamäng. "Seal on nii palju tehnilisi detaile, mis tuleb paika loksutada ja omavahel klappima saada, nii et igaühe roll on suure kaaluga." Hommikusi varajasi ärkamisi ta ei pelga, sest raadios pidi veelgi varem alustama.

Ajakirjanikuna töötamine on suur privileeg

Kella üheksaks on "Terevisioon" tehtud ja siis saab muud tööd tegema hakata. Oma senisest töökohast portaalis Geenius ta loobuda ei plaani, ehkki koormust seal küll vähendab.

"Geeniuse tiim oli minu uue väljakutse suhtes toetav ja see andis mulle ka julgust," lisab ta ja leiab, et kaks tööd täiendavad teineteist. "Kui "Terevisioonis" on lühikesed kiired intervjuud, siis portaalis saab teemad põhjalikumalt ette võtta."

Ajakirjanikutöö katsumuseks peab Grauberg seda, et sellest on raske ennast päris välja lülitada. "Uudistest võib sõltuvus tekkida. Teisalt on ajakirjanikutöö suur privileeg võimalus küsida. Kui küsime küsimusi, mis selgust ja uut teadmist loovad, oleme oma tööd hästi teinud," leiab ta.

Uueks trendiks on elu väikelinnas

Paides elav Grauberg peab ennast väikelinna patrioodiks ning leiab, et väikelinnas elada on tõusev trend. "Siin on kõik põhiasjad olemas ja ruumi jagub kõigile. Mulle meeldib mõte, et mu lastel on sarnane lapsepõlv nagu oli mul. Samad paigad, samad inimesed, samad koolid, samad õpetajad," nendib Paides sündinud ja kasvanud Grauberg.

Ettevõtlikkuse ja julge pealehakkamise on Grauberg pärinud oma ema Sirjelt, kes on elupõline muusikaõpetaja. "Minu 71-aastane ema paneb lasteaiaõpetajad kannelt mängima, on aastakümneid teinud beebikooli ning õpetab laulma igas vanuses lapsi. Ema ja kogu pere on mind alati toetanud, ükskõik mis hulluse ma jälle ette olen võtnud."

Uudishimuliku inimesena on Marthal ka hobisid üksjagu. Laulmisest ja viiulimängust balleti ja jalgpallini. "Väikelinnas saavad kõik kõike teha, pole mingeid piiranguid ja katseid." Paide naisvõimlejate rühmaga on plaan tantsupeole ja ETV tütarlastekoori vilistlasrühmaga laulupeole minna. "Kui ma juba olen midagi alustanud, siis kohusetunne on mul nii suur, et kedagi alt vedada ma ei taha."

Martha-Beryl Graubergi esimene eetrihommik "Terevisioonis" on 19. märtsil.