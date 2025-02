Eesti Laulu võitis Tommy Cash

Võitjale kuulus 83 protsenti häältest.

"Mul on nii palju hea meel, et nii paljud teist said aru minu loost," sõnas võitja oma tänukõnes. "Mul on au, et ma saan teha oma parima Eesti jaoks."

Eesti Laulu finaalis püüdsid võitu ja edasipääsu suurele Eurovisioonile 16 finalisti: Ant, Stereo Terror, Janek, Räpina Jack feat. Kaisa Ling, Johanna Elise, Felin, Elysa, Gem98, An-Marlen, Frants Tikerpuu, Anna Sahlene, Tuuli Rand, Minimal Wind, Andrei Zevakin feat. Karita, Tommy Cash ja Marta Lotta.

Eesti Laul 2025 finaal, Tommy Cash Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Eesti Laulu finalistide saatus oli korraga nii rahvusvahelise žürii kui ka Eesti publiku käes. Hääletamine toimus kahes voorus, kus esimeses voorus läksid arvesse nii žürii kui ka telefonihääletuse tulemused. Superfinaali pääses koondedetabeli esikolmik, võitja selgitas välja telefonihääletus.

Rahvusvaheline žürii hääletas samuti parimaks Tommy Cashi. Talle järgnesid An-Marlen ja Janek.

Esikolmik:

1. Tommy Cash

2. Andrei Zevakin ja Karita

3. An-Marlen

Kohad 4–16:

4. Janek

5. Ant

6. Felin

7. Frants Tikerpuu

8. Elysa

9. Minimal Wind

10. Marta Lotta

11. Gem98

12. Johanna Elise

13. Räpina Jack ja Kaisa Ling

14. Anna Sahlene

15. Stereo Terror

16. Tuuli Rand

Lisaks 16 finalistile astusid Eesti Laulu lavale 5miinust, Puuluup ja Florian Wahl, Kitty Florentine, Cartoon ja Kristjan Järvi koos oma bändiga Nordic Pulse, Ines, Dagö ja poistebänd Meestelt Naistele koosseisus Jüri Pootsman, Karl Killing, Koit Toome, Lauri Pihlap ja Uku Suviste.

Eesti Laulu finaalkontserti juhtisid Eda-Ines Etti ja Korea.