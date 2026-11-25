Ramo Teder ja Marko Veisson rääkisid "Ringvaates", et maailmas tuuritamine vahel küll väsitab, aga on õnn, et nad saavad teha seda, mida armastavad. Veissoni sõnul on kontserdil nende jäämurdjaks võimalikult täpse hääldusega kohalikus keeles rääkimine, et tekitada publikuga usalduslik suhe.

"Vahepeal silm ei sära, aga see on see elu, mida ma tahtsin," tõdes Puuluubi liige Ramo Teder.

"Vahel küsitakse meilt, kuidas te jaksate kogu aeg maailmas ringi tuuritada, aga kõik inimesed, kes tööl käivad, jaksavad ju kuidagi. Me oleme õnnelikud, et saame teha midagi, mida me armastame," nentis Puuluubi muusik Marko Veisson.

Viimasel aastal on Puuluup käinud kaks korda Aasias, kaks korda Põhja-Ameerikas ja sageli Euroopas, sageli Prantsusmaal, Saksamaal, aga ka Tšehhis ja Poolas.

Kaks aastat tagasi esinesid mehed Indias ühel festivalil ja selle korraldaja kutsus nad uuesti tagasi. "Seekord lisaks esinemisele teeme kohalikele muusikutele ka luuperi töötoa, sest festivali korraldajale avaldas muljet, kuidas me luuperi ja traditsioonilise pilli kokku olime pannud," nentis Veisson.

"Publiku defineerib põhiliselt see, kas esinemine on pubis või festivalil. Mis laadi kontsert see on, kas istutakse või seistakse. Kui istutakse, saab rohkem rääkida. Kui publik seisab püsti ja tahab hüpata, siis räägime vähem ja hoiame tempot," nentis Veisson.

Veissoni sõnul suhtlevad nad oma esinemistel alati ka kohalikes keeltes. "Vahetult enne kontserti õpin ära pikema laused. Ma panen endale väikese spikri põrandale, aga see info on lühimälus ka, ma ei pea kõike maha veerima. Teen tööd hääldusega, et mõjuks usutavalt. Et inimesed saaksid aru, et see pole meie jaoks lihtsalt üks reakontsert ja me ei tea, kus me oleme, vaid tekitada suhe selles plaanis, et anda neile märku, et me austame neid," sõnas Veisson.

Puuluup tegi muusika lätlaste Oscarile kandideerivale spordifilmile "Ulja". "Selles filmis me ei laulnud, sest ei tahetud, et meesvokaali oleks kuulda. See oli režissööri soov ja visioon. Päris palju oli filmis ka sellist materjali, mis oli meil juba varem valmis," nentis Veisson.

Varem on Puuluup loonud muusika Soome dokfilmile "Ilvesmees". "Seal me laulsime ka," lisas Teder.

"Kui me Puuluubiga alustasime, siis meie esimesed lood olidki instrumentaalid. Esimestel aastatel saime hästi palju tagasisidet, et meie lood sobiksid mõnda filmi," meenutas Veisson.