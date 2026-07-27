Filmiprodutsent Tanel Tatter: lõpuks loeb see, kas inimesed tulevad kinno

Tanel Tatteril on käsil aktiivne tööperiood. Hetkel on näiteks käimas Mikk Mägi uue ajaloolise mängufilmi "Ümera jõel" proovid. "Esimese ploki eelvõtted hakkavad augustis pihta. See on hästi intensiivne – inimesi on palju, ajastu, kostüümid, kaskadöörid ja kõik see on vaja purki saada," sõnas produtsent.

Tatter alustas oma karjääri filmimaailmas juba 25 aastat tagasi, kuid esialgu levitajana. Tootjana on ta tegev 2017. aastast. "Kõik muutub, palju on uusi tegijaid, palju uusi võimalusi. Kõigile seda kommertsedu ei jätku, aga tegelikult oleme me heas kohas, kui silmad natuke lahti hoida," kommenteeris produtsent Eesti filminduse hetkeseisu.

Läinud nädalal ilmus samuti Tatteri käe all sündiva filmi treiler, mis kinodesse jõuab sügisel. Mihkel Raua autobiograafilise raamatu "Musta pori näkku" ekraanile toomine on Tatteri sõnul olnud laual aastast 2017. "See on selline raamat, millest võiks teha 18-19 filmi kokku. Me võtsime lühikese osa sellest raamatust, selle süütuse aja, kus poisid on lõpetamas keskkooli, kõik on uus, liblikad on kõhus – selline ilus ja helge aeg enne, kui viin päriselt maitsema hakkab," rääkis ta.

"Musta pori näkku" on rahva seas palavalt armastatud. Asjadest, mida rahvas juba armastab, on aga kohati keerulisem filmi teha. "Seda oli tunda ka Melchioriga. Alati, kui on raamatupõhine või tõestisündinud lugu, on see teema, et "raamat oli parem!"," märkis Tatter.

Apollo on jõudsalt viimastel aastatel järjest ekraanile Eesti kirjandusklassikat toonud. "Kui kriitikute ja populaarsete inimeste arvamuse järgi võtta, ei tohiks üldse midagi teha elus. Kui sul on 100 000 vaatajat kinos, siis midagi on läinud hästi. Kui filmidel on kõrged reitingud ka teles ja striimimisplatvormidel, siis on hästi," kaitses Tatter filme, mis kriitikute tabelis ei hiilanud, kuid rahva ometi kinno tõid. "Meil on tööstuslikes kogustes väärtkirjandust. Neid tehakse põhjusega, ainest on ja see läheb inimestele korda. Lõpuks loeb see, kas inimesed tulevad kinno," lisas ta.

Itaalia algupärasest filmist "Täiuslikud võõrad" tegid ja teevad oma versiooni kõik kolm Balti riiki. Kõik versioonid filmiti Riias samas stuudios. "See oli väga tugev algmaterjal, 100 000 inimest käis kinos, see on Lätis suur hitt ja nüüd tuleme Leedu versiooniga välja. Inimestele läks see film korda. Arun Tamme ja näitlejate teostus oli suurepärane," kiitis Tatter.

Juba eksisteerivast filmist kohaliku versiooni loomine pole Tatteri sõnul sugugi lihtsam, kui algupärase filmi väljatoomine. "Inimesed on väga kiired võrdlema. Aga kui sul on hea teostus tugeva näitlejaga, siis saad andeks," sõnas produtsent ja märkis, et "Täiuslike võõraste" puhul ei tulnud näiteks keegi ütlema, miks Itaalia materjal on võetud eestistada. "Vahel on filmijumalad sinu poolt," sõnas produtsent.