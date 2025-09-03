Timotheus Sammul: mina noore Mihkel Rauaga väga sarnane ei ole

"Ringvaade" käis külas Jaak Kilmi mängufilmi "Musta pori näkku" võtetel. Peaosatäitja Timotheus Sammul tõdes, et noore Mihkel Raua tegelaskujus ta ennast kuigi palju ei näe. Režissöör Jaak Kilmi lisas, et see-eest on Sammuli kujutatud Raud väga täpne ja õige.

Sel suvel võis Eestis kohata tavapärasemast rohkem neete, nahka ja kukeharju. Põhjus lihtne, sündis Jaak Kilmi uus film "Musta pori näkku".

"Nagu nimigi ütleb, on see Mihkel Raua autobiograafia, aga meie film on Mihkli autobiograafia ainetel. Ehk siis oleme sinna lisanud ühe mängulise fantaasiakihistuse juurde. Mihklil on sellega väga okei, ta on andnud meile vabad käed. Oleme kogu aeg temaga konsulteerinud mingeid asju, et me oma fantaasiaga liiga kaugele ei läheks, ja Mihkel on alati öelnud, et pange edasi," rääkis režissöör.

Parajasti valmistutakse üles võtma rahumeelsete punkarite ja vihaste Moskva tellitud ljuuberite massikaklust, mis ongi Kilmi fantaasia kihistus. "Lakki on kulunud ohtrates kogustes, tõesti ohtrates kogustes. Sest meil on siin ka väga suurel hulgal extra'id ja Erling Edingu peale läheb iseenesest kilo lakki päevas. Täna hakkab verd ka kuluma," rääkis grimmikunstnik Gristina Pahmann.

Erling Eding mängib uues filmis Kojameest, kellega näitleja ka kohtus. "Oli plaanis ja õnneks läks ka käiku. Ta nägi mingeid pilte juba meedias ehk tal oli kohe küsimusi harja ja riietuse kohta. Talle väga meeldisid minu kostüümikunstniku valikud. Talle on lähedane ja oluline see, millisena teda kujutatakse ja see on täiesti normaalne," sõnas Eding.

Lisaks Edingule teevad filmis kaasa ka noored näitlejad Carolyn Veensalu, Erik Hermaküla, Timotheus Sammul. "Carolyn, Erik ja Erling olid meil juba orbiidil mitu aastat tagasi. Sellel aastal hakkasime stsenaariumit arutama, proove tegema, nii et väga palju duubleid me tegema ei pea. Peame lihtsalt meelde tuletama mingisugused võtmesõnad ja filmime. Üle kolme duubli me naljalt ei tee, sest nad on meil nii õiged. Timotheus Sammul on üldse ühe duubli mees. Tema Mihkel Raua tunnetus on nii täpne ja õige. Lihtsalt vaatad ja imetled," naeris Kilmi.

Sammul ise tõdes, et noores Mihkel Rauas ta iseennast kuigi palju ei näe. "Kindlasti nii palju, kui üks noor poiss sarnaneb teisele noorele poisile, aga ma ise ei ole selline muusikavend, rokkstaar. Ma olen pigem tagasihoidlik," rääkis Sammul, kelle enda suurim kirg on jalgpall.

"Paar päeva tagasi oli Mihkel Raud platsil ka kohal. Saime natukene juttu rääkida ja ta andis mulle veidi infot. Korraks oli närv ka veidi suurem, ootasin Erik Hermaküla ära, sest ma üksi ei tahtnud minna," lisas Sammul.

Erik Hermaküla astub üles Hendrik Sal-Salleri rollis. "Me kohtusime stuudios, kus me salvestasime paari lugu, ja tikutulega otsin mehes halba. Ülisümpaatne, ülitoetav ja ülimeeldiv kuju. Täpselt selline, nagu ta ennast lava peal ja intervjuudes presenteerib," rääkis Sal-Sallerist Hermaküla, kes tõdes ka, et filmivõtetel tehtud kontserdid on lavastuslikkusele vaatamata vere korralikult keema pannud.