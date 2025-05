Kilmi filmist "Musta pori näkku": teadsime kohe, kes noort Mihklit mängima hakkab

Sel nädalal tehti teatavaks, kes on Mihkel Raua hittraamatul põhineva filmi "Musta pori näkku" peaosatäitjad. Noort Mihkel Rauda mängib Vanalinna hariduskolleegiumi abiturient Timotheus Sammul, noort Sal-Sallerit kehastab lavakunstikooli kolmanda kursuse tudeng Erik Hermaküla ja kolmandat olulist tegelast, noort Kojameest mängib Erling Eding, samuti lavakunstikooli kolmandalt kursuselt.

Eding tunnistas "Ringvaates", et oli enne projekti Kojamehe muusikalisest poolest vähe kuulnud. "Ma teadsin, et on selline poliitik nagu Tarmo Kruusimäe, aga sellist kärtsu ma ei teadnud," tõdes ta ja viipas stuudios näidatud pildile, kus noor Kojamees punkarina laval on.

Hendrik Sal-Sallerit mängiv Erik Hermaküla on oma kehastatava loomingu ja tegemistega hästi kursis, eelkõige just Smilersiga. "Küll aga on mul on tekkinud uus selle suve lemmikbänd Generaator M, mille loomingut ma võin söögi alla ja söögi peale kuulata," märkis ta.

Hermaküla nentis, et praegu näeb ta pillimängu ja laulmisega kõvasti vaeva. "Mul ei ole kahjuks mingit tausta all. Seda ma võin kohe lubada, et musikaalselt nii hea kui Sal-Saller on, ma ei saa kunagi," muigas ta.

"Erik näeb roppu vaeva," kinnitas ka Eding. "Koolis on seda bassi igale korrusele kuulda. Sa kuuled kolmandale korrusele, et keegi kuskil tinistab ja see on arvatavasti Erik. Elab rolli sisse."

Seda, et noort Mihkel Rauda hakkab kehastama Timotheus Sammul, teadis režissöör kohe. "Ma olin teda näinud Mart Kivastiku filmis "Teavatrepp". Timotheus oli siis 13-aastane ja ta nägi välja täpselt nagu Mihkel Raud filmis "Keskpäev". Ütlesin siis oma võitluskaaslastele, et meil on Mihkel Raud leitud, me selle pärast ei pea muretsema."

Teisi näitlejaid otsima asudes kutsus Kilmi casting'ule lavakunstikooli esimese kursuse poisid. "Ma tahtsin leida üht sellist koos sada puuda soola söönud seltskonda. Ja seal olidki Erling ja Erik ning see sarnasus oli täiesti nähtav," rõõmustas ta.

Ka noortele näitlejatele teeb rõõmu, et nad saavad mängida inimestega, keda juba tunnevad. "Filmis mängib ka Carolyn Veensalu, kes on ka meie kursuselt," lisas Hermaküla. "Ehk see, et me oma jopedega teeme filmi, on hoopis mõnusam. Kohe on teine minek. "

Enne filmiprojekti polnud Eding ja Hermaküla "Musta pori näkku" lugenud. Küll aga teadsid nad, et tegemist on raju teosega. Siiski lisas Kilmi, et raamat päris sõna-sõnalt ekraanile ei jõua.

"Meie film on raamatu ainetel ja räägib tegelikult üsna väikesest lõigust Mihkli pikas ja sündmusterohkes elus, ansambli Golem ühest suvest. Teekond on Tallinnast Lõuna-Eestisse. Sellest tuleb suvine road movie," tõstis ta linateoselt saladusteloori. "Aga see raju energia, selle me toome üle," lubas ta.