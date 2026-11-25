Nelja-aastaselt üliharuldasse Rasmusseni sündroomi haigestunud ja ööpäevas üle 100 000 epilepsiahoo kannatanud Arthur Berkman rääkis "Ringvaates", et on haiglates veetnud suure osa elust ja sõnas, et oma unistuse poole püüdlemises on kõik tahtejõus kinni. Ema Ebeli Berkmani sõnul on poja suur unistus saada tore töökoht.

Rasmusseni sündroom on üliharuldane haigus, mis tabab üht inimest miljonist. "Rasmusseni sündroomi on ajupõletik, mis sööb ära ühe ajupoolkera ja see väljendub eelkõige epilepsiahoogudes. Teist ajupoolkera haigus üldiselt ei puuduta," ütles Arthuri ema Ebeli Berkman.

Arthuri epilepsiahood algasid nelja-aastaselt. "Tal oli selline epilepsiahoog, et tal olid silmad pahupidi, ta ei kontakteerunud ja suust ajas vahtu välja. Seda polnud kunagi varem juhtunud. Haiglas turgutati laps üles ja arvati, et poiss vaatas liiga palju telekat. Uus hoog tuli pool aastat hiljem jõulude paiku," meenutas ema.

Mindi uuesti haiglasse ja siis hakkas kõik pihta. "Arthur oli nelja ja poole aastane, kui me hakkasime teistmoodi elama," nentis Ebeli.

Eestis ei osatud Arthurit aidata, kuigi prooviti kõike. "Arthur on olnud kunstlikus koomas, talle on tehtud verevahetusi, rohtusid on ta söönud nii palju, et hambad kukkusid suust. Narkoosi all tehti tal suu hammastest tühjaks. Siis hakkasid siseorganid üles ütlema, sest rohud olid nii kanged. Eestis raviti ikkagi ravile allumatut epilepsiat," tõdes Ebeli.

Lõpuks suutsid Soome arstid diagnoosida Rasmusseni sündroomi, aga ravida ei osatud teda sealgi. Läbi suure juhuse sai Arthur ravile Saksamaale, kus tehti ka elupäästev operatsioon. "27. november on Arthuril teine sünnipäev. Selleks ajaks olid asjad juba nii hullud, et hoogusid oli üle 100 000 ööpäevas. Ta enam ei kõndinud, ei saanud rääkida, enamus aega ta lihtsalt lamas," sõnas Ebeli.

Operatsioon oli riskantne. Arthur on normintellektiga ja võis juhtuda, et operatsiooni käigus saab intellekt kannatada. "Ta ei pruukinud ka kõndima hakata, võis jääda halvatuks ja koguni surra. Kaks paberilehte olid täis kirjutatud operatsiooni kõrvalmõjusid, aga õnneks läks kõik väga hästi," nentis Ebeli.

Haigus oli võtnud ühe ajupoolkera. "Üks ajupoolkera ühendati süsteemist lahti, aga ära ei võetud," nentis Ebeli.

Kuigi Saksamaalt tuli Arthur tagasi ratastoolis, kõndis ta juba mõne nädala pärast. Ometi on tal erinevaid operatsioone olnud veel. "Vasak kehapool kärbub, ta ei kasuta vasakut kätt, vasak jalg on lühem. Korduvalt on tal jalga pikendatud, kasv kinni pandud, et vasak jalg jõuaks paremale jalale järgi kasvada," sõnas Ebeli.

"Ma lähen kooli ise, käin kahe bussiga," nentis 18-aastane Arthur Berkman.

"Põhiharidus on tal käes, aga ei tea, mis saab edasi Ta oli ühe aasta Astangul, aga me ei saanud sealt väljundit, mida ta võiks teha. Praegu õpib ta rehvitööd ja paneb üksinda ühe käega neli rehvi alla ja võtab ära," tõdes Ebeli.

Arthuri sõnul on kõik tahtejõus kinni. "Mulle meeldib kõik, mis on autodega seotud. Töö mõttes tahaksin küll rohkem tegeleda teemaga, mis meeldib, kui see, et oleks töö, mis ei meeldi, aga makstakse palju. "

"Arthur saab väga hästi hakkama, aga meil pole kohta, kuhu ta tööle võiks minna. Õnnetuseks tal pole funktsionaalset lugemisoskust ja kirjutab ka kehvasti. Ei ole liiga head väljundit eriala mõttes. Kui ta väike oli, tahtis ta väga leiutajaks saada, talle meeldib legosid kokku panna," sõnas Ebeli.

Varsti peab Arthur minema veel ühele lõikusele, millega korrigeeritakse tema vaasaku jala kanda, et saaks paremini kõndida. "Ebamugav on teada, et on järgmine operatsioon, aga olen elu aeg haiglates käinud. Natuke tüütab see haiglates käimine ära küll, aga ma tean, et see on minu tervise jaoks, et saaks tulevikus paremini kõndida," tõdes Arthur.

Epilepsiahooge pole Arthuril pärast ajuoperatsiooni enam olnud. "Oleme uuringute käinud ja haigus pole tervet ajupoolkera rünnanud. Ma ei tea, miks see meie peret tabas, aga ma ei ole kunagi ennast selle küsimusega vaevanud. Ma saan aru, et kõik inimesed ei vea välja, aga mina vean välja. Ma võtan seda normaalsena, et mingisugune koefitsient erilisi lapsi ju peredesse sünnib ja meiega saab Arthur kõik, mis ta vajab," sõnas Ebeli.