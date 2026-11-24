Jooksutreener Evelin Talts rääkis "Terevisioonis", et tädi Leida jooks, mis tähendab väga aeglast sörki, stimuleerib keha tootma väikeseid veresooni ning sellega seoses paraneb organismi ainevahetus ja pidurduvad naha vananemisprotsessid. Taltsi sõnul on meie keha selliseks liikumiseks ideaalselt kohanenud.

"Aeglase jooksmise kohta ütlen mina tere tulemast tagasi juurte juurde, sest läbi evolutsiooni on meie eellaste, inimeste põhiliseks liikumisviisiks olnud sörgi ja kõnni vahepealne segarežiim. Meie keha on ideaalselt selliseks liikumiseks kohanenud. Võiks lausa öelda, et inimene on loomariigis sellise liikumisviisi maailmameister. Ükski teine loom meile sellises liikumisviisis vastu ei saa," ütles jooksutreener Evelin Talts.

Taltsi sõnul kutsuvad nad trennis sellist jooksuviisi tädi Leida jooksuks. "On paradoks, et kõik, kes tahavad kiiresti joosta, peavadki alustama väga rahulikust jooksust. Kerge ja aeglane liikumine on vastupidavusliku töövõime kujunemise aluseks," nentis treener.

"Mis teeb selle liikumisviisi jooksuks, on meie käte asend. Kõndides on meie käed all, aga jooksu ajal paneme käed küünarnukist painutatud asendisse ja need hakkavad kiikuma. Kui inimesel on rohkem jooksutausta, siis ta sammud maanduvad pigem päkale, aga kui mitte, siis ta teebki seda nagu kõndi ja astub üle kanna. See ongi jalg jala ette tammumine," selgitas Talts.

Tädi Leida jooksu võib teha iga päeva sutsakate kaupa, aga võib teha ka pikemalt. "Keskealisel, 35–55-aastasel inimesel võiks sellisel liikumisel pulss jääda 100–130 löögi vahele. Vanematel inimestel natuke madalam ja noorematel veidi kõrgem," tõi Talts välja.

"Kui saad kaaslasega liikumise ajal juttu rääkida või kergelt laulda, siis on õige tempo," lisas Talts. "Põhimõtteliselt suudab inimkeha sellist liikumist teha päevi."

"Kiiresti oskavad kõik joosta, aga aeglast jooksu peab õppima. Ära karda aeglaselt joosta ja ära häbene, kui teised mööda jooksevad. Kellelgi pole aega sind vaadata," muheles treener. "Sellist liikumisviisi harjutades läheb su tempo kogu aeg kiiremaks. Kõik on järjepidevas treeningus kinni."

Kindlasti võiks sellist liikumisviisi kombineerida jõuharjutustega, aga jõuharjutused ei mõjuta südame-veresoonkonda nii efektiivselt kui väga aeglane liikumine. "Pidev pikaaegne lihaste verega läbivoolutamine stimuleerib meie keha, et keha hakkaks väikseid veresooni, kapillaare, organismi juurde tootma, ja eelkõige toimub see lihastes, aga oma osa saavad ka kõik teised koed, kaasa arvatud aju ja nahk. Kui nahas on rohkem veresooni, paraneb ainevahetus, naha vananemisprotsessid pidurduvad, nii et see mõjutab läbi vereringe kogu organismi positiivselt," tõdes Talts.