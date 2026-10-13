Timotheus Sammul: filmis mängida meeldib, aga näitlemine pole minu teema

Filmis "Musta pori näkku" Mihkel Rauda kehastav Timotheus Sammul rääkis "Ringvaates", et filmis mängida talle meeldib, aga näitlemist oma igapäevatööna ta ette ei kujuta. Kojameest kehastav Erling Eding meenutas, et pidi filmivõtete pärast terve suve kusekollaste juustega ringi käima.

"No midagi sealt tuli. Mihkel ise ütles, et tema jäi väga rahule," ütles Timotheus Sammul, kes kehastab filmis "Musta pori näkku" noort Mihkel Rauda.

Filmis Kojameest kehastava Erling Edingu sõnul vaatas tema terve filmi jooksul ainult iseennast. "Kui enda stseeni ei ole, siis mõtled selle peale, milline sinu viimane stseen oli," muheles Eding.

"Kõige rohkem üllatas mind seda filmi tehes, kui palju Nõukogude Liit survestas noori ja kui vähe anti noortele võimalust kuhugi jõuda ja isegi kui noor hakkas kuhugi jõudma, võeti talt kõik ära," sõnas Sammul.

Eding rääkis päris Kojamehega Kuku klubis juttu ja kõlama jäi see, et tol ajal võidi pokri pista ka selle eest, milline sa välja nägid. "Näiteks kui liiga palju neete ja haaknõelu kandsid või kui veidi pikemad juuksed olid. Soeng, mida kandis Kojamees ja mis oli värvitud, kräsune ja takkus, kohe karjub protesti järele," sõnas Eding, kes pidi oma juuksed võtete ajal pikaks kasvatama.

"Pidin käima peaaegu terve suve kusekollaste juustega. Minu enda juuksed värviti ära. See oli tore kogemus, ma kedagi taga ei kiru," muheles Eding.

"Lahe oli mängida esimeseks rolliks inimest, kes on päriselt olemas. Tore oli ka see, et ma ei pidanud teda mängima nii nagu ta praegu on, vaid sain hüpata ajas tagasi, lisada oma fantaasiaid ja tundeid filmi teenistusse ja mängida noort Hendrik Sal-Sallerit," nentis Erik Hermaküla.

Filmis ropendatakse päris palju. "Sa nagu kohaned. Kui oled seltskonnas, kus rohkem ropendatakse, siis sa ropendad ka rohkem. Hiljem võib ümberlülitus olla keeruline, kui lähed viisakate inimeste juurde," muheles Eding.

Sammul elab Austraalias ja tuli Eestisse spetsiaalselt filmi esilinastuseks. "Ma seal vaikselt ehitan, olen igasuguseid asju proovinud, päris huvitav on. Ma ei ole absoluutselt näitlemismaailmaga seotud, täiesti teine maailm. Minuga on selline teema, et filmis mulle meeldib näidelda ja laval korra võin käia, aga nii nagu Hermaküla ja Eding, et homme, ülehomme ja üleülehomme uuesti lavale täpselt samamoodi inimeste ette, ma kuidagi tunnen, et see ei ole minu teema. Kui mõni filmipakkumine tuleks, siis ma võtaksin vastu," tõdes Sammul, kes juba laupäeval istub lennukile, et Austraaliasse tagasi sõita.

Hermaküla töötab Noorsooteatris ja mängib lavastuses "Elajas".

Eding töötab Draamateatris. "Mind on väga hästi teatris vastu võetud," lisas Eding.