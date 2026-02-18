X!

Maratoni sõitnud kardioloog: kahel korral olen rajal inimest elustanud

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Kardioloog Martin Serg rääkis "Ringvaates", et suusatajana Tartu Maratonil osaledes on ta kahel korral pidanud rajal inimest elustama. Mõlemal korral oli tegemist äkksurmaga ja kui 2018. aastal ei õnnestunud inimese elu päästa, siis sel aastal sai ta koos kolleegidega inimese kriitilisest olukorrast välja tuua.

"Tarru Maraton oli sel aastal eriline selles mõttes, et oli väga külm. Minu jaoks oli see seitsmes Tartu Maraton. Eriline oli ehk ainult see numbrimärk 1112, mille ma sain. Ühel laskumisel oli näha, et üks kaassõitja on hädas. Tegemist oli lauge laskumisega, kus teised kaassuusatajad olid talle juba appi läinud, abivajaja oli asetatud külili asendisse," meenutas kardioloog Martin Serg.

Kohale jõudes selgus, et inimene ei hinga normaalselt ja pole ka teadvusel. "See tähendab, et inimesel on äkksurm," tõdes Serg, kes alustas kohe elustamist.

"Paraku on seda minuga kaks korda juhtunud. 2018. aastal osalesin esmakordselt Tartu Maratonil ja see juhtus 30. kilomeetril, kui alguses tundus, et suusataja oli krambihoos. Kui me räägime äkksurmast, siis ongi nii, et inimestele tundub, et inimene on lihtsalt teadvuseta ja ei hinga, ja vahel võibki olla väga raske aru saada, kas tegemist on äkksurmaga või mitte. Kui vähegi äkksurma kahtlus on, et inimene on teadvuseta ja ei hinga normaalselt, siis peab inimese kohe keerama selili ja koheselt alustama südamemassaaži," nentis Serg.

Kardioloogi sõnul ei tohi massaaži karta ega sellega viivitada. "Kõige hullem mis saab juhtuda, on see, et ei alustata südamemassaaži, mingit kahju sellega inimesele teha ei saa."

2018. aastal ei lõppenud lugu õnnelikult. "Sa võid olla keset metsi, keset põlde, kaugel tsivilisatsioonist. Sel aastal saabus abi väga kiirelt, vaatamata sellele, et me olime erinevatest asustatud kohtadest väga kaugel," tõdes Serg.

Kardioloog tänas kõiki, kes jäid abivajaja juures peatuma. "Me tegime seda ühtse meeskonnana. Sinna tuli peagi ka minu regionaalhaigla kolleeg, Helen Kask, meie anestesioloog, kes oli samuti suusataja, tema ei olnud ka töökohustusi täitmas, ja arste tuli veel juurde, masseerisime vahetustega," selgitas Serg.

Abi arstlike abivahendite näol jõudis abivajaja juurde ka väga kiiresti. "Väga põhjaliku töö on teinud Tartu Maratoni meditsiinitiim eesotsas Andras Laugametsaga, väga hästi oli kõik ette valmistatud, tänu sellele oli see lugu ka õnneliku lõpuga."

Alati ei saa me Sergi sõnul oma tervisemuresid ette näha. "Ka see inimene oli väga hästi maratoniks valmistunud, suusatanud samal hooajal 500 kilomeetrit, teinud sõudeergomeetril trenni, eelnevalt ka rattatrenni," tõdes kardioloog.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Grete Lõbu

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

16.02

Range vanaisa Tarmo Tiisler: lapselapsed käivad minu juures eluõppe laagris

17.02

Tinderist tõelise armastuse leidnud paar: me ei taha teineteist muuta

09:33

Maratoni sõitnud kardioloog: kahel korral olen rajal inimest elustanud

16.02

Henry Kõrvits: klaveriõpetaja koputus lõpetas mu muusikakooli tee

11:57

Noep: pärast Ukrainast saadud sõnumit on rumal teise koha üle kurvastada

15.02

Evelin Ilves: keha annab kohe märku, kui ta tasakaalust välja läheb

08:43

Karolin Jürise kehadublant: tippratturina olen ma harjunud kukkuma

16.02

Vanilla Ninja võitis Eesti Laulu publikuhääletuse mõlemad voorud

14.02

Video: Nublu esitles Eesti Laulu laval uut projekti Tief City 44

17.02

Rasmus Puur: Vanilla Ninja ei ole süüdi, et rahvas neid võitjaks valis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo