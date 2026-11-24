Kuke kujundatud margil on kujutatud kolm ringhäälingu teerajajat: Aleksander Tamm, Felix Moor ja Friedrich Olbrei.

Autori sõnul on margi loomise juures kõige raskem idee leidmine. "Mind huvitas kõige rohkem ringhäälingu asutamise algusaeg," selgitas ta. Kuna algusaja kohta on infot raske leida ning toonane tehnika on tänaseks hävinenud, heitis Kukk pilgu inimestele, kes ringhäälingule aluse panid.

Trükist tulnud margid näevad autori sõnul välja täpselt sellised, nagu ta lootis. "Alati on väga huvitav näha asja päris margi peal. Ekraani peal näeb alati kõik teistmoodi välja," märkis ta.

Ringhäälingu 100. aastapäeva postmark maksab 2,10 eurot ja sobib kodumaiste kirjade saatmiseks. Margi tiraaž on 15 000 eksemplari.