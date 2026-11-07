Fitness-sportlane: kolm aastat tagasi olin ülekaaluline alkoholisõltlane

Fitnessi MM-il kuuenda koha saavutanud Riin Ingre Saare rääkis "Ringvaates", et kolm aastat tagasi oli ta elupõletajast tühi hing, kelle tippkaal oli 140 kilo. Pärast elukaaslase hukkumise tragöödiat lõikas ta oma elust välja kõik senise, loobus alkoholist ja leidis oma kire fitness-spordis.

"Kolm aastat tagasi olin ma täielik elupõletajast tühi hing. Mul puudusid igasugused ambitsioonid ja ma olin funktsioneeriv alkohoolik. Nüüd olen täiskarsklane," ütles Riin Ingre Saare, kes sai Hispaanias toimunud kulturismi ja fitnessi MM-il kuuenda koha.

Saare sõnul polnudki nii oluline, palju ta alkoholi tarbis, vaid milliseks inimeseks alkohol ta muutis. "Alkohol teeb inimese laisaks ja peidab ära ka kõik meeled ja ambitsioonid."

Kolm aastat tagasi kaalus Saare 90 kilo, aga tema tippkaal on olnud 140 kilo.

"Ma olen terve elu kehakaaluga maadelnud ja üritanud alla võtta, aga emotsionaalne söömine on mul terve elu olnud. Üritasin oma rahulolematust söömisega rahuldada," tõi Saare välja. "Ma olen terve elu dieeditanud. Kord langes kaal 30 kilo ja siis tuli sama palju tagasi."

Sportlik on ta olnud elu aeg. Saare on olnud ratsutamises amatööride klassis Eesti meister ja õpetab ka teisi ratsutama. "Ma ratsutasin ka üle saja kilosena, aga täna ma ei roniks kunagi enam nii raskena hobuse selga. See ei ole looma vastu aus," nentis Saare.

Pöördepunkt tema elus toimus üle kahe aasta tagasi. "Minuga pidi ikka väga suur tragöödia juhtuma, et ma aru saaks, et nüüd peab kõik muutuma. Paraku oli selleks minu elukaaslase hukkumine. Sel hetkel sain aru, et kui mina enda elu ei muuda, siis olen ma järgmine, kes läheb," sõnas Saare, kes on 35-aastane. "Ma sain aru, kuidas ma ennast hävitasin."

Ta lubas endale, et ei võta enam tilkagi alkoholi ja muudab oma elu täielikult. "See teekond ei olnud kerge, aga ma lõikasin enda elust välja kõik inimesed, kes olid minu vanas elus. See oli väga üksik aeg, väga kurb aeg. Sukeldusin talutöösse, hoidsin inimestest eemale. Ma teadsin, et ei saa paraneda keskkonnas, mis on mind haigeks teinud. Tänasel päeval mul ei ole palju sõpru," tõdes Saare. "Vanad sõbrad olid kõik joomasõbrad ja ega nemad enda elu muutnud ei ole."

Kui ta alkoholiga lõpparve tegi, tekkis energiat ja kaal hakkas langema. "Hakkasin jõusaalis trenni tegema ja hirmsasti hakkas meeldima see raualiigutamine. Alguses ma ei julgenud jõusaali minna, sest ma ei osanud seal midagi teha ja seal olid kõik ilusad musklites inimesed, aga peagi hakkasin ise ka hantleid liigutama ja sellest on saanud mu kirg," sõnas Saare.

"Ma olen üsna edev inimene ja teen alati kõike eesmärgipõhiselt. Ma olen ikkagi võistlejahing," tõi Saare välja.