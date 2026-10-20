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Tervisenõustaja: pelmeenipitsa on kiire ja soodne kõhutäis

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Tervisenõustaja Liis Velsker valmistas "Terevisioonis" pelmeenipitsat, mis on soodne ja tervislik ning valmib kiirelt. Nõustaja sõnul ei pea tervislik toit olema kallis ja keeruline valmistada, oluline, et toidulaud oleks mitmekesine.

"Teeme pelmeenipõhjaga pitsat. Põhjaks lähevad sulatatud pelmeenid, mis on ringiks pressitud ja ahjus või kuumaõhufritüüris küpsetatud," ütles tervisenõustaja Liis Velsker.

Velsker tõstis õhtul pelmeenid sügavkülmast tavalisse külmkappi, et hommikul oleks neist mugav pitsapõhi valmis küpsetada. "Mina kasutasin odrajahust pelmeene, et oleks tervislikum," lisas Velsker. "See on väga kiire viis süüa teha."

"Mina tahan, et toit oleks hästi mitmekesine. Kanalihast pelmeenides on valgud, rasvad ja süsivesikud. Kuna kanalihas on vähe rasva, saame juustu kasutada. Kõik on tasakaalus," tõi Velsker välja.

Küpsetatud põhjale pani Velsker tomatipasta ja lisas marineeritud kurgid, viiludeks lõigatud punase sibula, maisi ja juustu. "Pitsa võib panna tavalisse ahju, aga kuna meil on kiire, siis paneme kuumaõhufritüüri," selgitas Velsker. "Maitse võib teha oma perele sobivaks, kes mida sööb."

"Enamus mu retseptid valmivad nii, et mis meil parajasti külmkapis on. Mõned on vahepeal šokeeritud neist maitseelamustest, aga kui proovivad, saavad aru, et tegelikult on väga maitsev," muheles Velsker.

Tervislik toit ei pea olema kallis ja keeruline valmistada. "Kui mõelda tervisliku toitumise peale, siis pigem mõelda sellele, et toidulaud oleks mitmekesine."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Martha-Beryl Grauberg ja Juhan Kilumets

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