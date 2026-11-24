Väikese väina avaveeujumine

"Väikese väina avaveeujumine on seetõttu eriline, et siin on start ja finiš eri koha peal, muidu on tavaliselt ringiratast," tõdes korraldaja Peep Kesküla ja sinna tahavad ujumina minna ka need, kes väga palju ei uju. "Küsin küll meeste käest, et millal sa viimati 2,3 kilomeetrit ujusid, nad vastavad, et ega polegi ujunud."

Kõige rohkem, lausa 32 korda on Väikese väina avaveeujumisest osa võtnud Eha Lilienthal. "Esimesel korral ma ei saanud ujuda," tõdes ja rõhutas, et see on ikka hoopis teine tunne kui ujulas seinte vahel ujuda. "Mida rohkem sa ujud, see on puhas rõõm."

Neljandat või viiendat korda võtab võistluses osa ka eriefektide stuudiost FrostFX tuntud Heiki Luts. "See on kihvt ja sürreaalne üritus, kuskil metsa all saavad inimesed ujumispükstes kokku, miski ei viita, et kuskil meri oleks, aga siis jalutatakse kaldale ja hüpatakse sisse," selgitas ta ja mainis, et talle on lapsest saadik meeldinud ujuda. "Trennis ma ei ole kunagi käinud, peamiselt mõtlengi vees hingamise peale, et kehal oleks mõnus olla selles hingamise rütmis."

Allveenäitus Rummus

Rummu karjääri allveenäituse korraldaja Rasmus Lehe sõnas, et teisel allveenäitusel on väljas juba 42 tööd. "Need on laotatud justkui niiviisi, et see oleks nagu veealune teekond," selgitas ta ja mainis, et tema ise alustas sukeldumisega 2002. aastal. "Korra käisin, hakkas meeldima ja põhimõtteliselt see proovisukeldumine muutis mu elu, mul olid teised plaanid, omandasin sellel ajal juriidilist kõrgharidust, mille ma suutsin õnneks ka ära lõpetada."

"Meie eesmärk oli, et tuua kokku fotokunst erinevatest maailma paikadest ning kui üldiselt tuuakse kunst rahva juurde, siis antud juhul on lisamõõde ehk vesi seal vahel ja inimesed peavad kunsti juurde kohale minema," mainis Lehe ja lisas, et talle meeldib teha midagi sellist, mida keegi teine ei tee. "Sellest saadakse ilmselt alles hiljem aru, mida me praegu siin tegime."

Sukelduja Aivar Kaljulaid ütles, et vee alla minnes on kõik välja lülitatud. "Maine teema on unustatud, oled oma keskkonnas, väga mõnus on olla," rõhutas ta.

Vabariigi aastapäev jäises vees

Kalarannas kogunesid 24. veebruaril inimesed tähistama Eesti vabariigi 108. sünnipäeva. "Enne seda, kui üldse vette saab, tuleb hakata jääd lõhkuma," ütles ürituse korraldaja Aivar Tugedam ja lisas, et suures osas võtavad sealt osa Kalaranna talisuplejad. "Me alustasime 2017. aastal, siin ei ole siis veel maju, oli vaid üks äge pihlakas ja punane pink."

Alates 2018. aastast on nad ühiselt tähistanud ka vabariigi aastapäeva. "Tol hetkel oli mõte, et oleme sada sekundit veel, kuna Eesti saab iga aasta vanemaks, siis tuleb ka üks sekund aasta-aastalt juurde," sõnas Tugedam.

Talisupela Tiina-Mai Liiv ütles, et nad kõik põgenesid mingite probleemide eest. "Osad käivad karastamas, osad käivad adrenaliinilaksu pärast, osadel on see füüsiline valuravi, mina näiteks läksin selle pärast vette, et seljavalu vastu ei aidanud mitte miski," tõdes ta ja mainis, et vees olles keskendud sa ainult iseendale. "Vesi aitab igatepidi."