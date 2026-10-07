Tallinki kruiisijuht Rami Kiiskinen: ka staarid laulavad karaoket

Tallinki kruiisijuht Rami Kiiskinen rääkis "Prillitoosis", et karaoke on soomlaste jaoks nagu rahvussport ja karaoket laulavad ka suure lava staarid. Kiiskineni sõnul pole karaoke laulmisel tähtis see, kui hästi sa laulad, vaid kui hea tujuga sa seda teed.

"Meil on siin lipikud ja laulude valik. 120 000 laulu hulgast saab endale sobiva valida. Lipikule kirjutad oma nime ja laulu, mida soovid laulda ja kas tahad kõrgemaks või madalamaks," selgitas Tallinki kruiisijuht Rami Kiiskinen, kuidas saab laeval karaoket laulda.

Kiiskineni sõnul on karaokebaaris laulnud ka suure lava staarid. "Artistid, kes laulavad laeva suurel laval, tulevad vahel pubist läbi. Näiteks minu sõbranna Annika Eklund, kelle laule hästi palju lauldakse," sõnas Kiiskinen.

"Ma olen küll soomlane ja Soomes sündinud, aga minu ema on eestlane. Mu ema ja isa on kurdid ja me kasutame kodus soome viipekeelt, mu isa on soomlane. Ema kolis Soome 1994. aastal, mina sündisin 1996. aastal," sõnas kruiisijuht.

Kiiskinenile meeldib väga laulda ja tihti juhatab ta oma lauluga karaokeõhtu sisse. "Laulmine võib mul veres olla. Ema natuke midagi kuuleb ja kui ema viis mind kooli, siis ta keeras autos muusika põhja, sest siis ta tunnetas bassi ja rütmi. Ema sõitis koolimaja ette ja klassivennad kõik vaatasid, kui äge ema mul on, et niimoodi saab ka autoga sõita," muheles kruiisijuht.

Soomes on Kiiskineni sõnul karaoke juba nii kaua populaarne, et see on soomlaste jaoks nagu rahvussport. "Me üldse ei hinda seda, kui hästi inimene laulda oskab. Inimesed laulavad sellepärast, et neil on lõbus ja teineteist toetatakse. Kellel on kõige parem tuju, sellele plaksutatakse kõige rohkem," tõi Kiiskinen välja.

Linna valis Kiiskineniga koos laulmiseks punkloo "Tere perestroika".

"Tavaliselt punk on see, mida mina just ei kuula ega laula. Mina laulan soome tangosid ja valsse. Selles suhtes lähme nüüd tõesti midagi uut proovima," nentis Kiiskinen.