Are Jaama: minu eluvalikute hulgas on alati ka üks uskumatult halb variant

Muusik Are Jaama rääkis "Prillitoosis", et tal on olnud elus tähtsaid valikuid teha ülimalt kerge, sest üks valik on alati uskumatult halb või on valik suisa tema eest ära tehtud.

"Mulle väga ei meeldi kaamera ees olla. Kui ajakirja "Noorus" esikaanel oli kunagi meie bändi pilt, siis käis minu noorem vend minu eest seda pilti tegemas. Ta on minuga suhteliselt sarnane. Erich Kriegeri laulu "Sõber" videos mängib pilli jälle minu keskmine vend, sest ma ei tahtnud kaamera ette minna," muheles muusik Are Jaama.

1979. aastal oli Tallinnas üks peokoht, kus venelased käisid tantsimas, aga tantsubändis mängisid eestlased. "Mina läksin sinna kellegagi plaati vahetama ja juhtus nii, et tol õhtul ei ilmunud bändi kitarrist kohale. Siis küsiti minu käest, kas ma tahaksin mängida ja muidugi ma tahtsin," meenutas Jaama, kuidas ta esimest korda suurte tegijatega lavale sattus.

Pärast esinemist küsis klubi juhataja, kas ta tahaks sinna tööle jääda. "Siis ma ei osanud veel mängida, aga sain esimeses proovis sellest aru, et kui tahan kümme rubla teenida, siis kuidagi pean hakkama saama."

Jaama on õppinud ka TPI-s. "Seda ma püüan varjata, kui ma olen muusikute seltskonnas, sest sel ajal, kui tuli valida, mida teha, oli kaks valikut. Kas minna sõjaväkke või otsida mõni kõrgkool, mis su sõjaväest ära päästis," tõdes Jaama.

Jaama on koostööd teinud ka Kärt Tomingasega, kes oli tema partner nii laval kui elus. "Kolm-neli kuud enne Kärdi lahkumist tegime veel viimase kontserdi," sõnas Jaama.

Samuti on Jaama muusikalist koostööd teinud Reet Kromeli, Silvi Vraidi, Erich Kriegeri, Boris Lehtlaanega ja praegu musitseerib koos Reet Linna ja Leila Milleriga.

"Minu saatus on umbes selline, et kui isegi on selline koht, kus tuleb valida, siis valikut teha on ülimalt kerge, sest üks valik on alati uskumatult halb. No näiteks kas minna sõjaväkke või TPI-i õppima. Hästi palju on neid valikuid, mis tehakse minu eest. Keegi ei andnud mulle valida, kas lõikame kuueaastaselt sul mandlid ära või ei lõika," muheles Jaama.

Pärast TPI lõpetamist töötas Jaama täpselt kolm aastat ja ühe päeva ehituse teaduslikus uurimisinstituudis ja uuris pragude tekkimist betoonis. "Pärast seda ma valisin täitsa ise, et hakkan nüüd ainult muusikaga tegelema," nentis Jaama.

Kümme aastat on Jaama teinud koos Reet Linnaga "Laulge kaasa" saateid.

"Ma olen juba mõnda aega õnnelikult pensionil. Kogu oma elu olen ma näinud noorem välja, kui ma tegelikult olen. Minult küsiti veel paarkümmend aastat tagasi poes passi. Proovisin habet kasvatada, no ei tulnud midagi ette," muheles Jaama.

Jaamale pole kunagi meeldinud oma sünnipäevi tähistada, ka mitte juubeleid. "Ma osavalt viilisin neist ära, aga ütlesin, et ma võin teha selle asemel plaadi presentatsiooni. Andsingi siis kaks plaati välja, et oleks põhjust koguda head sõbrad kokku. Sööme koos ja kuulame mu uut plaati. Plaadil andsin kõikidele sõpradele võimaluse midagi mängida. Minu plaatidel on väga palju kaasmuusikuid," tõdes Jaama.