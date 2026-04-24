Reet Linna pälvis auhinna panuse eest Eesti televaldkonda

Laureaadile auhinna üle andnud kultuuriminister Heidy Purga tõi välja, et tal on suur au anda see auhind Reet Linnale, kes on olnud ka tema kolleeg. "Ma olen alati imetlenud tema puhul seda äärmist positiivsust. Ma ei ole kunagi näinud teda halvas tujus. Ta ei olegi selline tüüp. Ta on alati olnud rõõmus, alati loov, alati kuhugi teel, alati julge, erakordselt julge, romantilise hingega," ütles Purga.

"Täitsa uskumatu, mitte keegi ei hoiatanud mind ette. Ma olen tõesti šokis praegu, ma pole kõnet ette valmistanud, mul on ainult suur tänu kõikidele nendel inimestele, kellele ma olen suutnud natuke midagi pakkuda selle pika tee peal, mis on minu jaoks olnud nii ilus, vahetevahel ka nii raske. Samal ajal ka nii õpetlik ja tore, tänu sellele on mul on nii palju häid sõpru muusikute, teletöötajate ja isegi kinoinimeste hulgas," oli laureaat Reet Linna südamest tänulik.

Reet Linna on töötanud Eesti Televisioonis 57 aastat, alates 1969. aastast, algul muusikasaadete ja Eesti Telefilmi assistendina, 1973. aastast muusika- ja meelelahutussaadete toimetaja ja saatejuhina.

Kui Reedal täitus 2024. aastal ETV-s 55. tööaasta, ütles ta portaalile Eeter antud intervjuus, et kõige rohkem ajab teda hulluks küsimus, kuidas ta ikka nii hea ja särav välja näeb.

"No mina ei tea! Võib-olla sellepärast, et kõik mu sõbrad on minust nooremad. Aga võib-olla sellepärast, et ma tahan kõigega kogu aeg kursis olla, üritan süveneda, kui kuulen raadiost mõnda põnevat nime, siis kirjutan kohe üles. Aga võib-olla on minu tegusus ja positiivsus mulle juba geenidega kaasa antud. Minu ema oli kogu elu väga tegus, mida ta kõike tegi ja jõudis! Samuti mu tädi, minu ema õde Leida, kes tegi veel 86-aastaselt telekaamerate ees langevarjuhüppe. Mõlemad naised on ka väga kõrge vanuseni elanud," tõdes laureaat.