Reet Linna: olen olnud mustas augus ja soovinud televisioonist ära minna

Reedel toimunud Eesti filmi- ja teleauhindade galal tunnustati Reet Linnat panuse eest Eesti televaldkonda. Linna sõnul tuli tunnustus talle üllatusena, sest ta meelitati kohale sooviga saalis sketši teha. Kui kultuuriminister Heidy Purga auhinnasaajast rääkima hakkas, sai Linna ühel hetkel aru, kellest räägitakse. "Ma tõesti ei teadnud seda," rõhutas ta.

Linna on töötanud telemajas 57 aastat. Ta alustas assistendina, kuid see töö ei pakkunud talle huvi. "Ma ei mäleta enam kuidas, aga siis ma sattusin toimetajatööd tegema," rääkis Linna. Tema esimesed enda saated olid seotud klassikalise muusikaga. "Ja siis hakkas tasapisi minema."

Teletöö kõrval on Linna jaoks alati olnud olulisel kohal ka muusika. Ühel hetkel tuli tal nende vahel valida, sest mõlemaga korraga tegeleda ei olnud võimalik. "Ma isegi korra võtsin ennast siit majast lahti, läksin toonasesse filharmooniasse, aga polnud aastatki," meenutas ta. Lõpuks jäi peale teletöö. "Teletöö oli nii palju huvitav, siis ma hakkasin ise saateid välja mõtlema, ideid pakkuma ja nii see jäi."

Samas märkis ta, et laulmine on talle oluliseks jäänud. "Vahel olen mõelnud, et ma hea meelega laulan ka täna ja laulusõnu on tehtud ju sadu, et oleks võinud rohkem lauljaks saada. Ma käin täna ka laulmas, mida on päris palju. Uskumatu, ma pidin selleks jõudma sellesse ikka, et öeldakse, et oi, sul on nii ilus hääl."

Oma pikale telekarjäärile tagasi vaadates tõi Linna välja, et tema karjääri tõus algas menuka saate "Kuulus või kummaline" tulekuga. "See oli küll nii, et neljapäeva õhtul oli linn tühi, kui me seda mängu tegime. See oli see, mis viis ülespoole," meenutas ta.

Üheks oluliseks hetkeks peab ta ka kohtumist illustraatori Ilon Wiklandiga. "Ma käisin tema kodus ja sain selle inimesega tuttavaks, ta pärast kinkis mulle ühe tõmmise ühest oma tööst."

Linna rõhutas, et töö juures on oluline meeskond. "Ma armastan seda tööd, mulle meeldib seda teha ja mul on hea meeskond. Selles elufaasis on mul väga hea tiim. Meil on nii üksmeelne, tore ja üksteist toetav. See on hästi oluline, kellega sa koostööd teed," on ta veendunud.

Samas ei ole tema karjäär möödunud ka tagasilöökideta. Ühe keerulisema kogemusena meenutas Linna otseülekannet, kus ta tundis, et ebaõnnestus.

"Laev Lennuk läks ümbermaailmareisile ja president Meri saatis selle ära. Mind pandi otse-eetrisse, ma ei ole püstolreporter, ma kukkusin täiesti läbi. Ma olen tänase päevani mõelnud. Ma tegin selle kõik ära, oli vaja siit-sealt intervjueerida, ka Lennart Meriga teha ja kõik, aga sinna see jäi," kirjeldas Linna

Linna tunnistas, et on kogenud ka keerulisemat perioodi, mil soovis töölt lahkuda. "Tänu taevale ja tänu Hagi Šeinile, kes oli siis programmidirektor ja ütles, et sa ei lähe siit mitte kuhugi, võtame aja maha, oled poole kohaga, teed "Tähelaeva" ja toonaseid hommikuid, kui sulle pakutakse. Ma sain sellest august välja," on ta tänulik.