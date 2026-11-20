Näidendivõistluse võidutöö "Silt pardi pildiga" autor Vanessa Scarlet Press rääkis "Terevisioonis", et noored tunnevad sageli üksildust, kuigi nad on sõpradest ja perest ümbritsetud. Temufi lavastaja Peep Maasiku sõnul on oluline, kuidas noor oma tunnetega hakkama saab ja noortelavastus on hea võimalus, kus tundeid üheskoos lahti mõtestada.

"Gümnaasiumi viimasel aastal õppisin dramaturgiat ja viimane ülesanne oli kirjutada näidend. Kirjutasin valmis ja õpetaja ütles, et kuna praegu on näidendivõistlus käimas, saatke ära, sest kunagi ei tea, kuidas läheb. Kaks-kolm kuud hiljem olin tööl ja sain kõne, palju õnne, sa oled võitnud," ütles näidendi "Silt pardi pildiga" autor Vanessa Scarlet Press.

Žüriiliikme, Temufi tegevjuhi ja lavastaja Peep Maasiku sõnul on rõõm näha, et noored tahavad ja ka oskavad kirjutada.

Näidend räägib süngetest teemadest. "Ühelt poolt leinast ja teiselt poolt täiskasvanuks saamisest. Sellest vahepealsest ajast, kus ma pole enam laps, aga ma pole veel täiskasvanud ka. See on aeg, kus kõik muutub ja ei tea, mis nüüd saab," tõdes Press. "Mingil määral on see minust endast, aga seal on ka fantaasiat ja teiste kogemusi, kes mu ümber on."

"Kunagi üks noor ütles, et palun ärge mõelge välja seda, mida meie mõtleme. See oli impulss, et teha Pärnu kunstide kooliga koostööd ja tuua noortega koos välja noortelavastus. Sealt tuli idee teha konkurss. Näidendeid lugedes pidin kahjuks tõdema, et noorte mõtted on veidi sünged, aga sellest ei tohi heituda, sest me kõik oleme ju noored olnud. Oluline on, kuidas sellega hakkama saada, et noor ei tunneks ennast üksinda. Ka Vanessa kirjutatud näidendi peategelane tunneb ennast üksinda, aga ei peaks," nentis Maasik.

Press tõi välja, et näidend on siiski lootusrikas ja sageli aitavad just sõbrad.

Maasiku sõnul koges ta protsessi jooksul mitu korda, et arvab teadvat, kuidas asjad toimivad, aga tegelikult ei tea mitte midagi. "Näiteks ma ei teadnud, et kui koolisööklas kukub mõni nõu maha, siis kõik plaksutavad. Ma küsisin, miks, kas killud toovad õnne või midagi sellist, aga noored lihtsalt niisama plaksutavad," tõi Maasik välja. "Neid asju on veel ja seepärast on see ääretult põnev protsess olnud, ma ise olen väga palju õppinud selle jooksul."

"See võib olla ka nii, et kui ma olen koos sõprade ja perega, siis ma ei mõtle niimoodi, aga kui ma olen üksinda ja tahan kuskil oma tunded välja lasta, siis ma kirjutan need üles, kirjutan näidendi või arvamusloo ja kuidagi need mõtted jäävad pinnale ja need nopitakse välja sealt," nentis Press. "Kirjutamine aitab mul hästi palju protsessida, mida ma tunnen ja miks ma nii tunnen, kust see tunne pärineb."

Iga etenduse lõpus liitub meiega Peaasi.ee meeskond, kes korraldab vestlusringi, et nähtu üle arutleda.

"Silt pardi pildiga" esietendub Temufi teatrimajas 27. novembril.