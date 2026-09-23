Jan Uuspõld: ma ei soovita kellelgi oma kodu kiita

Kümme aastat tagasi varjatud puudustega maja müünud ja hiljem eraisiku pankrotti läinud näitleja Jan Uuspõld rääkis "Ringvaates", et ta on kohtukoridorides poolsurnuks menetletud ja selliste jamade vältimiseks ei soovita ta kellelgi oma kodu kiita. Uuspõllu sõnul ei osta ega müü tema enam kunagi mitte midagi.

"Ma ei tea, kuidagi nii on, et elu viskab kive ja kändusid ette ja siis saab nalja," vastas näitleja Jan Uuspõld küsimusele, kuidas just tema igasugustesse probleemidesse satub.

Näitleja Ott Sepa sõnul on kõik see, mis Uuspõlluga toimub, homeeriliselt naljakas. "Minul neid probleeme ei ole," tõdes Sepp. "Mõnikord, kui Uuspõllul hakkab meel kurvaks minema, siis ma aitan tal leida neid naljakaid momente sealt, mida ta ise võib-olla ei suuda oma soost nii hästi näha."

Kümme aastat tagasi müüs Uuspõld oma maja, millel olid varjatud puudused ja mille tagajärjel läks ta hiljem eraisiku pankrotti. "Ma ei ole veel aru saanud, kas need on varjatud puudused või varjul olnud puudused. Mina oma arust pole midagi varjanud. Kui satud kodu müügiga juriidikasse, siis unusta üldse see kodu ära, sest see, mis sealt kooruma hakkab ja milleks see kõik muutub, ei ole enam sinu kodu."

Nüüd otsustas Uuspõld teha sel teemal püstijalakomöödia, et rääkida, kuidas asjad olid. "Etendus põhineb tõsielu traagikal ja sellel on ka kindlasti varjatud puudusi. Kes vaatamas käib, võib pärast mind kohtusse kaevata, aga mõtet ei ole, ma olen nagunii juba poolsurnuks menetletud selle jamaga," muheles Uuspõld.

"Kui inimesed, kes tahavad hakata tegelema eelkõige kinnisvara müügiga ja tahavad saada nõuandeid, siis nemad on kindlasti oodatud vaatama, kuidas Jan räägib, kuidas müüa maja," nentis Sepp, kes aitab Uuspõllul püstijalakomöödiat Unibert Arena lavale tuua.

Et selliseid jamasid vältida, ei soovita Uuspõld kellelgi oma maja kiita. "Katsuge lihtsalt elada oma kodudes ja ärge öelge, et need on hubased ja mõnusad kodud."

Uuspõld ise elas selles majas aasta ringi, aga ostja ütles, et seal pole võimalik elada ja kohus otsustas, et ta pole kunagi seal majas elanud. "Ma lasin majja täitsa uue ahju ehitada, mis küttis nagu kurat. Tegin kõik ostjale selgeks, kuidas mina seda maja kütsin. Vanad majad on igaüks unikaalse spetsiifikaga, et kuidas seda kütta. Võib-olla mind ei kuulatud, kui ma seletasin, kuidas mina seda kütsin, oleks võinud ju üle küsida," nentis Uuspõld. "Vanu maju pole võimalik tänapäevaste standardite järgi tantsima panna."

Uuspõllu sõnul on ta asjadest huumoriga üle saanud. "Ühel hetkel tuleb seda võtta kui mängu, sest de jure ja de facto on kuidagi laupkokkupõrkes, ehk et ma olengi selline kohtukoridoridesse eksinud koomik, kes püüab oma teed õiglusele leida," sõnas Uuspõld. "Mina ei osta ega müü enam mitte kunagi mitte midagi."