Parima õunakoogi meister: mina teen kõike tunde järgi

Tartumaa parima õunakoogi "Õunapralle" meister Kai Laas rääkis "Terevisioonis", et koogi sisse läheb muuhulgas tatra- ja mandlijahu ning hõrgutis valmib tunni ajaga. Laas tõdes, et kuigi ta teeb kõike tunde järgi, sai täpne retsept lõpuks siiski ka kirja.

"Koogile pakkus nime mu kihlatu, pärast seda, kui olin talle ette lugenud koogi koostisosad," ütles Tartumaa toidupiirkonna parima õunakoogi "Õunapralle" meister Kai Laas.

Parima õunakoogi koostisosad on Antonovka õun, sarapuupähklipralinee, mandlijahu, tatrajahu ja munad.

Põhja valmistamiseks segas Laas kokku 70 grammi mandlijahu, 140 grammi tatrajahu, 50 grammi võid, vanillisuhkrut ja näppis kõik ühtlaseks massiks.

Seejärel lisas ta koogimassile kaks muna.

"Mina teen alati kõike tunde järgi. Hiljem kirjutasin retsepti üles," nentis koogimeister.

Tainaga kattis Laas ära nii ümmarguse koogivormi põhja kui ääred. "Kui tainas liiga paksult panna, võib see liiga kõva jääda."

Taina peale pani Laas küpsetuspaberi, millele valas kuivatatud herned, et põhi liiga kõrgeks ei kerkiks. 180-kraadises ahjus küpses koogipõhi 25 minutit.

Täidise tegemiseks kuumutas Laas potis 30 grammi võid, lisas kardemoni, vanillisuhkru ja seitse-kaheksa tükkideks lõigatud õuna. "Natuke vett võib ka lisada, samuti sidrunimahla."

Täidise sisse läheb ka sarapuupähklipralinee, mille jaoks tuleb suhkrust teha karamell, sulatada suhkrut senikaua, kuni see on sulanud ja pruun ning panna selle sisse kooritud ja röstitud sarapuupähklid.

"Köögikombainis lased pruunistunud suhkru ja pähklid kreemiks," juhendas Laas. "Natuke läheb sinna ka viinamarjaseemneõli."

Sarapuupähklipralinee tuleb jahtunud koogipõhjale määrida, nii ka potis pehmeks keedetud õunatükid. Kõige peale tükeldada õhukesed õunaviilud ja valada kõik üle karamellikastmega.

Karamellikastme jaoks sulatas Laas suhkru, lisas või ja sidrunimahla ning pani koogi kümneks minutiks ahju.