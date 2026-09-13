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ETV2 teemaõhtu on pühendatud Rein Marani 95. sünnipäevale

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Rein Maran
Rein Maran
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ETV2 teemaõhtu on sel pühapäeval pühendatud filmioperaator ja -režissöör Rein Maranile, kes tähistab 13. septembril 95. sünnipäeva.

01.20 Inimeselt inimesele. ENSV kaasaegne tarbekunst, tantsib Ülo Vilimaa (1972)

Rein Maran on julgelt kokku viinud kaks ala - kaasaegse tarbekunsti ja balleti. Balletistseene esitavad Ülo Vilimaa ja Alla Udovenko.

16.30 Loodusega koos. Rein Maran (2016)

Rein Maran on eesti loodusdokumentalistikas üks kandvamaid jõude. Armastatud filmioperaatori- ja lavastajaga vestleb Margit Kilumets. Režissöör Rait Veskemaa, produtsent Kadi Katarina Priske.

19.30 Maran (2018)

Rein Maran on Eesti filmi suurmees, kelle elutööks on mahukas ja unikaalne loodusfilmide kogu. Ligi poolesaja loodusteemalise filmi autorina on ta tundliku operaatorisilmaga jäädvustanud hindamatut filmimaterjali. Kõige selle kõrval noori filmitegijaid õpetades on tema panus Eesti kultuuriloole suurem, kui seda keegi suudab hoomata. Filmis saame aimu Rein Marani elufilosoofiast ja käime temale armsaks saanud võttekohtades. Autor Ants Tammik, tootja Tammik Film, filmi valmimist toetasid Eesti Kultuurkapital, Eesti Filmi Instituut ja ERR.

20.20 Otsi loodusest liitlast (1984)

Rein Marani filmis tutvustatakse inimühiskonnas kahjuriteks muutunud näriliste ja looduslikus keskkonnas nende arvukust reguleerivate väikekiskjate elu. Vaetakse võimalusi kärplaste kasutamiseks ka tänapäeval kahjurnäriliste ohjeldamisel inimeste tegevuse sfääris. Filmi vahendusel kohtub vaataja leethiire, koduhiire, kaelushiire, kodu- ja rändrotiga ning nirgi, kärbi ja tuhkruga.

Toimetaja: Annika Remmel

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