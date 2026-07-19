ETV2 teemaõhtu on pühendatud Ants Taeli 90. sünniaastapäevale

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on sel korral pühendatud tantsijale, tantsuõpetajale ja tantsukultuuri edendaja Ants Taelile, kes tähistanuks 19. juulil 90. sünnipäeva.

21.20 "Tuleb tuttav ette: Tantsugalerii" (2004)

1969. aastal oli peotants Nõukogude Eestis üsna uus ja vägagi populaarne ala. Sellepärast on ka loomulik, et see pälvis filmitegijate ja televisiooni tähelepanu. Ilmavalgust nägi suurepärane must-valge film "Tantsugalerii". Nii ilusasti tantsitud ja nii hästi üles võetud tantsu võiks eetris rohkem olla. Saates meenutavad kunagisi filmivõtteid nii esinejad kui ka tegijad. Stuudios on endised Eesti esitantsijad Aare ja Pia Orb ning oma esimese filmivõttega publiku ette tulnud Jaak Joala. Saatejuht ja autor Reet Linna, režissöör Maire Radsin.

22.00 "Tantsugalerii" (1969)

Saame tuttavaks Eesti ja Leedu paremate võistlustantsijatega. Vahepaladeks laulavad Marju Kuut, Helgi Sallo, Kalju Terasmaa ja Jaak Joala. Telefilmi konsultant oli Ants Tael, operaator Anton Mutt, kunstnik Imbi Lind, režissöör Leo Karpin, toimetaja Moidela Tõnisson.

22.30 "Õhtu tantsuga: Standardtantsud" (1998)

Kokkuvõtlik saade standardtantsudest. Saatejuht Ants Tael.

23.00 "Õhtu tantsuga: Ladina-Ameerika tantsud" (1998)

Kokkuvõtlik saade ladina-ameerika tantsudest. Saatejuht Ants Tael.

23.25 "Tantsuelu" (1991)

See on saade ühest kaunimast spordialast - võistlustantsust ning teest selleni. Meenutavad Tartu endised võistlustantsijad ja tegutsevad treenerid. Vestlust juhib Ants Tael.