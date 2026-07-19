X!

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Ants Taeli 90. sünniaastapäevale

Tele
Ants Tael
Ants Tael Autor/allikas: Ülo Josing/ERR
Tele

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on sel korral pühendatud tantsijale, tantsuõpetajale ja tantsukultuuri edendaja Ants Taelile, kes tähistanuks 19. juulil 90. sünnipäeva.

21.20 "Tuleb tuttav ette: Tantsugalerii" (2004)

1969. aastal oli peotants Nõukogude Eestis üsna uus ja vägagi populaarne ala. Sellepärast on ka loomulik, et see pälvis filmitegijate ja televisiooni tähelepanu. Ilmavalgust nägi suurepärane must-valge film "Tantsugalerii". Nii ilusasti tantsitud ja nii hästi üles võetud tantsu võiks eetris rohkem olla. Saates meenutavad kunagisi filmivõtteid nii esinejad kui ka tegijad. Stuudios on endised Eesti esitantsijad Aare ja Pia Orb ning oma esimese filmivõttega publiku ette tulnud Jaak Joala. Saatejuht ja autor Reet Linna, režissöör Maire Radsin.

22.00 "Tantsugalerii" (1969)

Saame tuttavaks Eesti ja Leedu paremate võistlustantsijatega. Vahepaladeks laulavad Marju Kuut, Helgi Sallo, Kalju Terasmaa ja Jaak Joala. Telefilmi konsultant oli Ants Tael, operaator Anton Mutt, kunstnik Imbi Lind, režissöör Leo Karpin, toimetaja Moidela Tõnisson.

22.30 "Õhtu tantsuga: Standardtantsud" (1998)

Kokkuvõtlik saade standardtantsudest. Saatejuht Ants Tael.

23.00 "Õhtu tantsuga: Ladina-Ameerika tantsud" (1998)

Kokkuvõtlik saade ladina-ameerika tantsudest. Saatejuht Ants Tael.

23.25 "Tantsuelu" (1991)

See on saade ühest kaunimast spordialast - võistlustantsust ning teest selleni. Meenutavad Tartu endised võistlustantsijad ja tegutsevad treenerid. Vestlust juhib Ants Tael.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Suvine kaaslane

Kõik koos

Osale perega uues saates

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

16:13

Galerii: telemajas tähistati ETV 71. sünnipäeva

17.07

Genka: sain omal ajal palju pahandada, et ma 5miinusega tegelen

18.07

Vahur Kersna: Eestis on tehtud kõrgetasemelist televisiooni

12:04

Galerii: ETV 71. sünnipäevaks avati telemajas Gunta Randla näitus tuntud telenägudest

18.07

Michael Pärt: Arvo Pärdi pärandit peab hoidma tervikuna, et seda ei saaks ära kasutada

16.07

Toiduteadlane: kodujuustu populaarsus on seotud vajadusega alternatiivsete valkude järele

13:00

Video: piilu ETV 71. sünnipäeva puhul kaadrite taha

11:20

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Ants Taeli 90. sünniaastapäevale

15.07

Birgit Sarrap: ajab närvi, et ma ei suuda leida oma suunda

11:47

Reigo Kuivjõgi: kunstihuvi ei teki iseenesest, vaid hakkab peale sündi hääbuma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo