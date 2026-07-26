ETV2 teemaõhtu on pühendatud Vladimir Sapožnini 120. sünniaastapäevale

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on sel korral pühendatud viiulivirtuoosile, multiinstrumentalistile, estraadiartistile ja imitaator Vladimir Sapožninile ehk Bobale, kes tähistanuks 26. juulil 120. sünnipäeva.

19.30 Ob-la-di, Ob-la-da. Vladimir Sapožnin (2001)

Mees nagu orkester! Stuudios meenutavad omaaegset tsirkuse imelast, suurepärast viiuldajat, imitaatorit ja multiinstrumentalisti poeg Oleg Sapožnin ning Raivo Järvi ja Marta Oja. Küsitleb Reet Linna, režissöör Maire Radsin.

20.10 Mees nagu orkester. Vladimir Sapožnin (1985)

Nii mitmekülgne oli meie muusikaelus ainult üks mees, Vladimir Sapožnin. Nooruslikku särtsu ja vitaalsust jagus temas võrdselt noortega, eriti musitseerides ansambliga Modern Fox. Režissöör Jaanus Nõgisto, toimetaja Reet Linna.

20.35 Kolme põlve mängud. Vladimir Sapožnin (1981)

Saates saate teada, missugune on olnud Vladimir Sapožnini armsaim mänguriist läbi aastakümnete, mitmel pillil oskab ta mängida, mitmes maailmajaos on esinemas käidud ja palju muudki huvitavat. Kogu muusika, mis saates kõlab, on peategelane mänginud erinevatel pillidel. Režissöör Erich Rein.

21.20 Boba. Vladimir Sapožnin (1971)

Vladimir Sapožnini elukutseks oli meelelahutus. Filmis mängib Boba suupilli ja ksülofoni ning imiteerib hääli. Režissöör Tõnu Aru.