ETV2 teemaõhtu on pühendatud Mare Väljatagale

Pühapäevane teemaõhtu ETV2-s on pühendatud armastatud lauljannale ja laulupedagoogile Mare Väljatagale, kes tähistab 16. augustil oma 70. sünnipäeva.

14.55 Ob-la-di, Ob-la-da: Mare Väljataga (2002)

Laulja, kes on vaikselt, aga mitte tähelepandamatult muusikuteed käies rõõmustanud oma kuulajaid. Külalisteks on pedagoog Väljataga õpilane Tallinna muusikakoolist Jakko Maltis ja tantsupedagoog Almer Jantsu. Stuudios musitseerivad Mare Väljataga ja kvintett. Saatejuht Reet Linna, režissöör Maire Radsin.

15.45 Juliette Greco laulud (1989)

Juliette Greco laule esitab Mare Väljataga ja Teleraadiokomitee estraadiorkester Tõnis Kõrvitsa juhatusel. Jacques Prevert'i luulet loeb Kersti Kreismann. Saatejuht ja autor on Lauri Leesi. Režissöör Toomas Lasmann.

16.35 Laulud vanas majas. Mare Väljataga (1984)

Lauljatari väike meeleolukontsert, mille tõid 1984. aastal teleekraanile režissöör Georg Jegorov, operaatorid Enn Valk ja Vaido Saar, helirežissöör Enn Laidre ning toimetaja Ela Tomson.