ETV2 teemaõhtu on pühendatud Aleksei Turovskile

ETV2 selle nädala pühapäevane teemaõhtu on pühendatud zooloog Aleksei Turovskile, kes tähistab 4. augustil 80. juubelisünnipäeva.

19.30 "Tähelaev. Aleksei Turovski" (2009)

Hiired jäävad hiirvaikselt kuulama, kui Aleksei Turovski hakkab jutustama loomade loomusest. Saavad targemaks. Targemaks saavad ka kõik inimesed, kes "Tähelaeva" üle elavad ja lennu kaasa teevad. Me oleme kindlad, et maandudes on teil kahju, sest lend jäi liiga lühikeseks. Saatejuht Katrin Viirpalu, režissöör Kalev Lepik.



20.45 "Turovski kalapalad: Turovski kalapalad" (2021)

Aleksei Turovski tutvustab põnevaid kalaliike.

21.20 "Loodusega koos. Aleksei Turovski" (2016)

Aleksei Turovski tunneb elusloodust nagu oma viit sõrme, aga lisaks sellele on tal imepärane võime rääkida loodusest sütitavaid lugusid. Käisime Alekseil külas tema maalilises suvekodus Saaremaal, et uurida, millised on need tõekspidamised, mille järgi mees oma tegemisi ja perekonda on suunanud, ning mis teeb temast õnneliku inimese. Saate tegid Maria Kivirand ja Robi Uppin.

21.40 "Presidendi raamatuklubi. Kreutzwaldi "Eesti rahva ennemuistsed jutud"" (2025)

Raamatuaasta puhul võõrustab kirjandusminister Mart Juur raamatuaasta patrooni, president Alar Karist. Räägime presidendi jaoks olulistest teostest. Saates käsitleme koos presidendi ja külalistega Kreutzwaldi raamatut "Eesti rahva ennemuistsed jutud". Stuudiokülalised on zooloog Aleksei Turovski, näitleja ja lavastaja Taavi Tõnisson ning Rahva Raamatu klubi.

22.10 "Kuidas elad: Aleksei Turovski" (2017)

Aleksei Turovski räägib oma elust. Saatejuht Reet Linna. Toimetajad Marit Valk, Silvia Karro. Režissöör Priit Hummel.

22.25 "Eesti lood: Puugid või inimesed" (2024)

Dokumentaalfilm viib vaataja Eesti metsadesse, laboritesse ja rahvapärimuse radadele. Me kohtume teadlaste Maria Vikantjeva ja Julia Gelleriga, kes avavad meile puukide salapärase maailma, ning inimestega, kelle elusid on puugid puudutanud – näitleja Ivo Uukkivi, kes kogus kampaania "Pane puuk posti" raames tuhandeid puuke, ja Sander Rebane, kes veetis haiglas nädalaid, võideldes puukentsefaliidi ja -borrelioosiga.

Film uurib puukide elu ja teaduslikku tausta, kuid läheb kaugemale – see peegeldab meie enda olemust. Kas inimene pole looduse "puuk" – olend, kes võtab aina rohkem, andmata midagi vastu? Režissöör Madis Ligema loob poeetilise ja mõtlemapaneva vaatluse looduse tasakaalu ja inimese rolli üle selles hapras süsteemis. Tootja Davai Laama.

22.55 "Hommik Anuga. Aleksei Turovski" (2015)

2015. aasta "Hommik Anuga" saates oli külaliseks Aleksei Turovski.

