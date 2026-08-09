ETV2 teemaõhtu on pühendatud Helgi Sallole

Pühapäevane teemaõhtu ETV2-s on pühendatud Helgi Sallole, kes tähistab 10. augustil oma 85. sünnipäeva.

19.30 "Tähelaev: Helgi Sallo" (2005)

Külalisteks on kaks kanget naist ja teater. Helgi Sallost sai laulja ja näitleja tänu andele ning juhusele. Sirgjoonelise inimesena poleks ta ehk endale ise rolle paluma läinud ja eesti rahvas oleks armastatud primadonnast ilma. Tema tütre Liina Vahtriku visiitkaardil oli kunagi ametinimetus koduperenaine, kuid temagi tee viis lõpuks teatrikooli ja lavale. Saatejuht Grete Lõbu, režissöör Kalev Lepik.

20.45 "Tuleb tuttav ette: Teatriöö. Helgi Sallo" (2005)

Televisioon ja teater on alati olnud lähedalt seotud. Keskendume ühele inimesele läbi ETV arhiivi filmilõikude. Saatekülalisteks on Helgi Sallo, operaator Harry Rehe, "väike poiss" Tanel Vainumäe, muusik Tõnu Saller ja Eri Klas. Küsitleb Reet Linna, režissöör Maire Radsin.

21.30 "Helgi Sallo operettides ja muusikalides" (1971)

Stseene muusikalidest ja operettidest esitab Helgi Sallo. Kaastegevad Estonia orkester, koor ja tantsijad. Režissöör Sulev Nõmmik.

21.50 "Helenduv olend: Helgi Sallo" (2009)

Vahur Kersna intervjuu Eesti kõigi aegade ühe säravama näitleja Helgi Salloga.

22.20 "Helgi! Helgi Sallo" (1983)

Operetiviise Helgi Sallo esituses. Kaastegevad Liina Sallo, Hans Miilberg ja Estonia opereti- ja balletitrupp ning ETV ja ER estraadiorkester Paul Mägi juhatusel. Režissöör Elmo Lööve.