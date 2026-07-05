ETV2 teemaõhtu on pühendatud Ameerika Ühendriikide iseseisvumispäevale

19.30 "Eesti ja USA sajand: katkematu suhe"

28. juulil 1922. aastal tunnustasid Ameerika Ühendriigid värske Eesti Vabariigi valitsust. Miks oli toonasele noorele vabale riigile just ookeanitaguse suurriigi tunnustus nii oluline ja kuidas mõjutas USA Eesti iseseisvumise taastamist pea 70 aastat hiljem? Miks on kahe riigi suhete uus sajand Eesti jaoks oluline? Nii siin- kui ka sealpool ookeani filmitud saade võtab kokku olulised ajaloolised verstapostid ning toob päevavalgele senikuulmata lood rahvusvaheliste suhete ehitamisest ja püsimisest.

Autor Neeme Raud, režissöör Marek Miil, produtsent Birgit Rae.

20.30 "Siin. Praegu. Pärast"

Lugu ühest perekonnast ja nende kodust läbi mitme põlvkonna. Film jälgib aja kulgu, hetkede, aastakümmete, inimelude ja sajandite möödumist, mis paneb perspektiivi meie olemasolu hapruse, ainulaadsuse ja samas universaalsuse. Richardi ja Margareti elu ning nendega põimuvad saatused näitavad meile, kuidas aja voog sulandab ühte paljude inimeste armastuse ja kaotuse, rõõmud ja mured.

Režissöör Robert Zemeckis, osades Tom Hanks, Robin Wright, Kelly Reilly, Jonathan Aris.

22.10 "Eesti jälg: USA"

Eestit ja Ameerika Ühendriike seob eelkõige NATO ning koostöö julgeoleku tagamisel. Riikide vahel valitsevad head suhted, mida näitas hiljutine presidentide kohtumine Valges Majas. USA on ühtlasi koduks rohkem kui 25 000 eestlasele, kes eesti keelt ja meelt seal läbi aastakümnete alal on hoidnud.

Autor Epp Ehand, toimetaja Andres Kuusk, operaator Andrus Rebane.

22.40 "Tantsi, kuni jaksad"

Martha (Diane Keaton) on loomult tugev ja vitaalne, ent ta põeb vähki. Naine otsustab loobuda New Yorgi korterist ja kolib vanadekodusse, ent vaikselt oma elupäevi seal lõpule veeretada tal ei õnnestu. Iga vanadekodu elanik peab osalema klubilises tegevuses ja kui uus sõbranna Sheryl (Jackie Weaver) saab teada, et Martha oli kunagi kisakoori liige, paneb ta idanema mõtte, et sellega võiks hoolimata vanusest jätkata nüüdki. Mõeldud - tehtud. Martha ja Sheryl asutavadki vanadekodu daamidele kisakoori ning mõistagi tuleb minna ka võistlustele. Režissöör Zara Hayes.