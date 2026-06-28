ETV2 teemaõhtu on pühendatud Vello Orumetsa 85. sünniaastapäevale

"Estraaditähestik: Vello Orumets" (1987)

Kell 21.05

Sel päeval, kui Vello Orumets saabus oma järjekordsele kontserdile, seekord Keila kultuurimajja, et samas salvestada ka saade, oli tal seljataga 26 aasta pikkune lavaaeg. Saates räägib ta estraadiaastatest ja elust üldse. Režissöör Maire Radsin, saatejuht Urmas Ott.

"Täna õhtul...: Vello Orumets" (2009)

Kell 22.05

Inimesena suur, soe ja sõbralik. Lauljana sügav, siiras ja võrratu. Uno Loobi kõrval oli Vello Orumets meie teine ürghiiglane, keda estraadi marutuuled ei suutnud 50 aastaga maha murda. Saatejuht Vahur Kersna, režissöör Tarvo Mölder.

"Laupäevaõhtu Lainega ja..." (1991)

Kell 23.05

... Vello Orumetsaga. Ajad on muutunud, Laine ikka jäänud. Režissöör Maare Keiman, toimetaja Reet Oja.