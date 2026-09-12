Anne Pikkov: uutele rahatähtedele tuleb Euroopa inimene ja Euroopa lind

Uue kujundusega europangatähtede žüriis olnud disainer Anne Pikkov rääkis "Ringvaates", et tänaseks on leiutatud uusi turvameetmeid ja seetõttu soovib Euroopa Keskpank kujundada uue visuaaliga rahatähed. Disainer tõi välja, et kui praegustel rahatähtedel on objektid, siis uutele kupüüridele tuleb Euroopa inimene ja Euroopa lind.

"Rahatähed meie rahakotis on kasutusel olnud juba üle 20 aasta. Selle aja jooksul on inimkond leiutanud uusi turvameetmeid, palju paremat paberit, värvi ja uuenenud on ka väärtused, mis olid tol ajal ja mis ühendasid Euroopat, kui rahatähtedel kujutati erinevaid arhitektuuristiile, Euroopa arhitektuuripärandit ja seepärast soovis Euroopa Keskpank rahatähtede visuaalid üle vaadata. Kas see ühendab ja kõnetab ka tänast eurooplast või tahaksime meid ühendavale rahale uusi elemente saada," ütles disainer Anne Pikkov, kes esindas Eestit žüriis, mis tegi uute kupüüride eelvaliku.

Euroopa Keskpank pani teatud kriteeriumid paika. "Välja selekteerus kaks teemat, "Euroopa kultuur" ning "Linnud ja jõed". Muus osas anti disaineritele vabad käed. Kokku 1200 disainerit üle Euroopa võttis konkursist osa ja esitas oma kavandid."

Žürii oli Pikkovi sõnul väga huvitavalt kokku pandud ja lisaks disaineritele olid seal ka psühholoogid ja neuroteadlased. "Arutlesime teemal numeratsiooni suurus ja värvi intensiivsus, rahatähtedel kujutatud isikute taha võiks vaadata nii, et nad esindavad mingit konkreetset valdkonda," nentis Pikkov. "Kui enne olid rahatähtedel objektid, siis nüüd tuleb Euroopa inimene ning tema oskused ja saavutused."

Lõplike kujunduste valikul saab oma sõna öelda ka rahvas. "Praegu on hääl rahva käes ja kellel vähegi tahtmist, saab anda märku, kuidas uued suunad teile meeldivad ja milliseid ta eelistab. Selle põhjal saab Euroopa Keskpank vormida oma otsust," nentis Pikkov.

Konkursist võttis osa ka viis Eesti disainerit, aga nende kavandid lõppvalikusse ei pääsenud.

Lindude puhul oli kriteeriumiks see, et kujutama peab Euroopa lindu, kes rändab Euroopa riikide vahel. "Jõgede puhul võis disainer kujutada ka kärestikku, lompi või vihma, kuni veekristallideni välja."

Kui Eestis võib tunduda, et rahatähti enam rahakotis eriti ei hoita ja makstakse pigem digitaalselt, siis muu Euroopa teeb pooled rahatehingud sularahas. "Kui tuli digitaalne maksevõimalus, ei tulnud see midagi asendama, vaid tuli lisavõimaluseks," nentis Pikkov.

Olemasoleva kujundusega rahatähed jäävad kõik endiselt kasutusse, uue kujundusega rahatähed tulevad lisaks.

Uue visuaaliga rahatähti saab näha Eesti panga veebilehel.