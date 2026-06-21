ETV2 teemaõhtu on pühendatud Enn Vetemaale

20. juunil tähistati kirjaniku ja helilooja Enn Vetemaa 90. sünniaastapäeva. Sel puhul toob ka ETV2 vaatajate ette telelavastuse ja -filmid, millega Vetemaa on seotud olnud, samuti erisaated läbi aastate.

Erisaade "Siin ja praegu: Enn Vetemaa" (2001)

ETV2 eetris 21. juunil kell 21.00

Jüri Aarma külaliseks on kirjanik Enn Vetemaa. Režissöör Helen Valkna.

"Õhtuintervjuu: Uusimatest trendidest rahvuslikus naiadoloogias avatud turumajanduse tingimustes" (1999)

ETV2 eetris 21. juunil kell 21.45

Näkke on Eestis kohatud hallidest aegadest alates. Enn Vetemaa on tuntud ja edukas mitmel alal ja ilmselt ka väljapaistvaim naiadoloog Eestis, kes on näkkide uurimisele pühendanud spetsiaalset tähelepanu. Uuematest trendidest rahvuslikus naiadoloogias juttu tulebki. Korüfeele sekundeerib ja vestlust juhib näkkidega omal käel tegelenud Rein Hanson. Režissöör Marko Piirsoo TPÜ telerežii II kursuse tudengitöö aastast 1999.

Telemängufilm "Uurimusfilm doktor Enn Vetemaa märkmeraamatute põhjal "Eesti näkid"" (1992)

ETV2 eetris 21. juunil kell 22.05

Näkid ja inimesed on lävinud aastatuhandeid. Nende üldiselt rahulikku kooseksisteerimist kirjeldab naiadoloogiline kirjandus, aga ka paljude rahvaste folkloor. On nad üldse olemas? Mitte keegi pole seni suutnud tõestada nende mitteolemist. Filmis esineb naiadoloogia professor, tutvustades põhilisi näkiliike: hiid-paljastissi, nutust kuldjuust, mehelemb-lõõritajat. Näkid jäädvustati põhiliselt Lahemaa rahvuspargis, aga ka Saaremaal, Endla rabas ja Lõuna-Eesti järvedel. Käsikiri Enn Vetemaa, režissöör-operaator Illis Vets, heli Jüri Sandre, muusikaline kujundus Mikk Sarv.

Telelavastus "Öised lood: Kas te armastate papagoisid?" (1992)

ETV2 eetris 21. juunil kell 23.00

Muhe pilapildike kahest õest-vanapreilist, kes teenivad leiba eraäri jaoks firmapükse õmmeldes. Dolores ja Dorothea sarnanevad veidi Enn Vetemaa püha Susannaga: nende ilmsüütusse seguneb naiselikku kavalust, omaaegne hea lastetuba aga ei takista kohanemist uute oludega. Vanapreilide "üheksa väikest tuba kahekorruselises majas vanalinnas" nõuavad teadagi prisket üüri ja ajalehekuulutusi lugedes tekib neil idee. Oma perenaistega on kenasti ühel meelel nende papagoid ja kodustatud kummitus. Osades Salme Reek, Ande Rahe, Peeter Oja, Enn Kraam, Tõnu Mikk, Kalju Orro. Autor Enn Vetemaa. Lavastaja Vilja Palm, kunstnik Tiina Alver, juhtoperaator Aarne Kraam, toimetaja Maile Hiiet