Toiduajakirjanik: isetehtud maitsevesi elavdab igapäevast veejoomist

Toiduajakirjanik Tuuli Mathisen rääkis "Terevisioonis", et ürditõmmis annab tavalisele veele hoopis põnevama maitsenüansi. Mathiseni sõnul on isetehtud maitseveel mitmekordne kasu, sest lisaks vajalikule veele saad ka ürtide väge ja võimu.

Tallinna koolilapsi proovitakse sel nädalal rohkem vett jooma panna ja selleks pakutakse neile maitsevett. Tuuli Mathisen valmistas samade retseptide järgi maitsevett "Terevisiooni" stuudios.

"Niisama kolm kruusitäit vett iga päev ära juua läheb igavaks ja kui sa tahad elavdada veejoomist, on maitsevesi väga hea lahendus," ütles toiduajakirjanik Tuuli Mathisen.

"See pole morss, see on maitsevesi, kuhu suhkrut lisatud ei ole. Tegemist on erinevate ürtide tõmmistega. Piltlikult öeldes on see kange ürditee, mis on veega lahjendatud. Kõik maitsetaimed on ravimtaimed, aga kõik ravimtaimed ei ole maitsetaimed. Head ürdid, mis on tegelikult ravimtaimed, on vee sisse lahjendatud, nii et sealt tuleb mitmekordne kasu. Jood vett, aga lisaks saad ka ürtide väge ja võimu," selgitas Mathisen.

Toiduajakirjaniku sõnul tema ka lapsepõlves vett ei joonud. "Sellist kommet tol ajal ei olnud, aga nüüd veejoomise tähtsust järjest rohkem teadvustatakse."

Mathisen valmistas kolm erinevat tõmmist. "Teeme münditõmmise õuna, kurgi ja granaatõunaseemnetega, salvei ja loorberitõmmise ning punetõmmis erinevate marjadega. Suhkrut kuskile lisatud ei ole."

Mathisen lasi vee keema tõusta, keetis natuke, tõstis pliidilt maha, lasi umbes veerand tundi tõmmata ja kurnas ürdid välja. "Tõmmist panen ma neljandiku ja kolm neljandikku puhast kraanivett peale," sõnas toiduajakirjanik. "Äärmiselt lihtne teha, aga tavaline vesi on hoopis teise maitsenüansi saanud."