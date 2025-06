Tippkokk Daanius Aas: esimese asjana vaatan restoranis kohvimasinat

Mingit lisapinget 2023. aastal pälvitud Michelini aasta noore peakoka auhind Daanius Aasale peale pole pannud. "Absoluutselt ei tiksu kuklas. See on lihtsalt tore auhind, mille kunagi sai ja nüüd ainult edasi," jäi mees alandlikuks. Tänavu sai tema restoran Hiis taaskord Michelini rohelise tärni tunnustuse.

Kogu protseduur tärnide jagamise ümber on seejuures küllaltki salajane. "Ise ennast kunagi üles ei pea andma, vaid nad lihtsalt mingi hetk ise teavitavad sind, et sa võiks neile paar pilti saata, et võib-olla me valime sind kunagi kuskile. Kõik toimub väga inkognito, hoiatust ette ei ole," rääkis Aas.

Kriitikuid või Michelini agente aktiivselt restoranis Aasa sõnul taga ei aeta. "Meil on väga palju kliente niisamagi, kes on väga terava pilguga. Meil on endal restoranis selline ütlus, et "see on keegi". See keegi ei pea olema Michelini hindaja, vaid see on keegi, kes märkab natuke rohkem. Tegelikult väga palju ei muutu, me oleme valmis talle lihtsalt rohkem seletama, ootad mingit küsimust, mida iga päev ei oota," sõnas Aas.

Eestis on hetkeseisuga 43 restorani, kes kuuluvad Michelini soovituste nimekirja, see tähendab, et restorani on märgatud ja on võimalus kunagi ka tärni saamiseks. Siis on kolm restorani rohelise tärniga, mis on tunnustus jätkusuutliku toidutegemise eest, mille sai tänavu taas ka restoran Hiis. Viimaks on Eestis üks ühe tärniga ja üks kahe tärniga restoran. "Ma kuulen hästi palju, et meil on 43 tärniga restorani, aga tegelikult meil on kaks tärniga restorani ja kolm rohelise tärniga restorani," täpsustas Aas.

Ise kuskil väljas söömas käies, vaatab Aas esimese asjana söögikoha kohvimasinat. "Kui sa juba kohvist hoolid, et sul on korralik varustus varutud, siis ma juba tean, et on mingi tase," sõnas ta ja muigas, et tema enda restoranis kohvimasinat küll siiski ei ole. Süües on Aas ka küllaltki analüütiline. "Üldiselt, kui ma toidu kätte saan, siis ma hakkan mõtlema, et kust ja miks. Tihti käib peast läbi ka see, mis selle toidu omahind on. Aga ma ei ole selle juures väga nõme, ma ei ütle kellelegi mitte midagi, ainult elukaaslasele," naeris ta.

Mingeid kindlaid punaseid lippe on söögikohtade puhul Aasa sõnul keeruline välja tuua. "Ütleme, et kui teenindaja juba kuidagi nõmedalt midagi esimese asjana ütleb, siis võib-olla võib juba välja tagurdada," märkis ta. Toitu tagasi pole Aas enda sõnul aga kunagi saatnud. "Mulle kodus õpetati, et toitu ei tohi raisata, kõik tuleb ära süüa, ükskõik mis on," sõnas ta.

Kokana tuleb valmis olla ka selleks, et toitu tuleb valmistada asjadest, mis endale ei pruugi maitseda. "Mul on mingisugune suur lapsepõlve trauma heeringaga, mulle endale ta väga ei maitse, aga ma olen tänaseks selgeks õppinud selle maitsenüansid ja seda saab kasutada küll," tunnistas Aas. Inimestele soovitaski Aas julgust proovida eri asju ja kohti. "Kui sa leida mingi koha, mis meeldib, siis kindlasti on neid tegelikult veel," ütles ta.