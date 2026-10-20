Ehitusplatsi dirigent: väike viga võib lõppeda suure päästeoperatsiooniga

Ehitusjuht ehk ehitusplatsi dirigent Siim Toots rääkis saates "R2 Hommik!", et ehitusobjektidel juhtub ootamatuid olukordi, kus väike eksimus võib kaasa tuua tohutu töömahuga päästeoperatsiooni. Toots ise oma käega palju ei ehita, vaid rajab pigem suuga suuri linnu.

"Ehituse valmimise taga on väga suur meeskond, kel igaühel on oluline roll," ütles ehitusjuht Siim Toots, kes on ehitusjuhi tööd teinud üle kümne aasta. "Mina olen sedamoodi mees, kui viga näen laita, siis lähen ja aitan, aga pigem ma ei taha teiste töösse sekkuda. Võib-olla inimene pole lihtsalt märganud."

Selliseid lugusid on Tootsil palju, et läheb hommikul tööle ja teda ootab mingi üllatus. Toots tõi näite juhtumist, kui nädalavahetuse paduvihma ajal kerkis maapinnast üles 700-kuupmeetrine betoonmahuti. "Nädalavahetusel sadas palju vihma. Üks töömees käis tööplatsil ja võttis pistikupesast drenaažipumba välja, sest tal oli vaja akudrelli akut laadida. Selle tulemusel kerkis aga 700-kuupmeetrine betoonmahuti maa seest välja, sest pump enam ei töötanud," meenutas ehitusjuht.

Kuna mahuti peale toetusid ka betoonpostid, mis maja püsti hoidsid, oli see Tootsi sõnul väga huvitav olukord, mis läks maksma palju töötunde ja mõnevõrra ka raha, sest esmaspäeva hommikul tuli meeskonnal alustada mahukat päästeoperatsiooni.

"Õnneks on meil olemas head kindlustuspartnerid, kes sellises olukorras aitavad," tõdes Toots. "Minu roll on leida kiire lahendus, kuidas me edasi liigume."

Ehitusjuhi ümber on kuni 50-pealine meeskond. "Ma ei saa öelda, et mina juhin müürimeest või plaatijat ehitusplatsil, selle jaoks on omad inimesed, aga mina olen mees, kes võib-olla käega liiga palju ei ehita, aga suuga teen küll suure linna," muheles Toots.

"Minu tööpäeva panevad paika koosolekud ja kohtumised, aga kõik, mis toimub seal vahepeal, on see, mis ma saan päeva jooksul jooksvalt teada. Teen küll plaane, aga need võivad muutuda, sest tulevad uued probleemid, millega peab tegelema," tõdes Toots.