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Restoranikokk koolisööklas: lastele kala pakkudes peab olema järjekindel

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Restoran Wicca kokk Helena Vallimäe sõnul on oluline, et me ei lõpetaks toitude pakkumist lastele, mis neile kohe ei meeldi, sest võib-olla nad viiendal-kuuendal korral ikkagi maitsevad. Vallimäe rääkis "Terevisioonis", et tegi koolisööklas koharoa herneste, kapparite ja salatitega ning lastele maitses.

"Läks päris hästi, lapsed võtsid kala suurepäraselt vastu. Ma arvan, et need lapsed olid juba hästi kasvatatud," ütles restoran Wicca kokk Helena Vallimäe, kes pakkus koolisööklas lastele kalatoitu.

Koolis Vallimäe aurutas koha ahjus, aga stuudios praadis pannil kaane all. "Kalale võiks väikese soola peale panna tund aega enne praadimist, siis kala maitsestub kenasti," juhendas kokk.

Kui kala on enam-vähem valmis, valas Vallimäe pannile eelnevalt valmis tehtud piima-jahukastme. "Natuke koort ja sidrunimahla panin kastmele juurde, pärast peale kapparid ja till," lisas Vallimäe.

"Kala kõrvale pakkusin kartulipüreed ja samuti herneid, mis olid sibula ja küüslauguga praetud ja peale lisatud natuke sulajuustu ning sellele oli ka pigem positiivne tagasiside. Ühe lusikatäie herneid lisasin toiduportsule. Väiksemad lapsed küll veel herneid ei eelistanud, aga suuremad sõid küll. On oluline, et me ei lõpetaks toitude pakkumist lastele, mis neile kohe ei meeldi, kala ja köögiviljad näiteks, sest võib-olla nad viiendal-kuuendal korral ikkagi maitsevad," nentis kokk.

Vallimäe sõnul oli see katsetus põnev ka koolikokkadele, kes said selle käigus samuti uusi nippe ja ideid. "Kui võõras inimene tuleb sööklasse süüa tegema, siis viisakusest äkki juba proovid, see on ka väike nipp," lisas Vallimäe.

Kala ja püree juurde pakkus Vallimäe kurgi-peedi ja nuikapsa-redise salati. "Kurgi maitsestasin allesjäänud kapparivedelikuga, kõik võiks ära kasutada," lisas Vallimäe. "Lastele väga meeldib nuikapsas, see on õrnalt magusa alatooniga."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Martha-Beryl Grauberg ja Juhan Kilumets

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