Rebecca Kontus: ma ei tahtnud pärast muusikakooli muusikast enam kuuldagi

Laulja ja maastikuarhitekt Rebecca Kontus rääkis saates "Heli nälg", et lapsena ta klaverit harjutada ei viitsinud ja pärast muusikakooli lõpetamist arvas, et ei taha muusikast enam kunagi midagi kuulda. Kontuse sõnul röökis ta aga kodus kogu aeg laulda ja laulmine on tema esimene armastus.

"Minu ema ja isa tegelesid nooruses muusikaga, aga meie perest muusikat õppima läksin ainult mina, kuigi ma arvan, et mina olin meie pere lastest kõige kehvema häälematerjaliga," ütles laulja ja maastikuarhitekt Rebecca Kontus, kes sündis 1984. aastal Pärnus.

2. klassis läks Kontus Pärnu muusikakooli klaverit õppima. "Ema küsis, kas ma tahan minna ja ma ütlesin, et nojah," meenutas ta.

"Mulle ei meeldinud klaverimäng, kui ma muusikakoolis käisin, ikkagi raske oli ja ei viitsinud harjutada. Mu ema ütles, et kas ma olen proovinud mängida Tšaikovski "Napoli laulukest". Küsisin oma klaveriõpetaja käest, kas ma võiksin seda mängida ja õpetaja arvas, et see on natuke liiga raske mu jaoks, et ma ei saa sellega hakkama. Mina olen aga selline, et tahan just siis tõestada, et ma saan hakkama. Mäletan, et ma mängisin selle loo veatult ja väga kiires tempos ära. Mulle meeldis seda harjutada. Ma mõtlen, et kui anda lastele mängida muusikat, mida lapsed ise ka kaifivad, siis nad tahavad harjutada," nentis Kontus.

Klaverit õppis ta seitse aastat ja lõpetas muusikakooli ära. "Siis ma arvasin, et ma ei taha muusikast enam mitte kunagi mitte midagi kuulda ja klaverist veel eriti. Mul oli mu matemaatika ja füüsika ja ma mõtlesin, et lähen päris ülikooli targaks saama. Käisin gümnaasiumi ära ja kolm aastat hiljem läksin rõõmsalt Otsa kooli laulmist õppima."

Bändi hakkas Kontus tegema gümnaasiumis.

"Kodus ma kogu aeg röökisin laulda. Laulmine on minu esimene armastus," tõdes Kontus.

Kontuse esimene ametlik töö oli koreograaf. "Mind kutsuti Loo kultuurikeskusesse lastele tantsimist õpetama. See oli väga tore ja silmiavav kogemus," meenutas Kontus.

"Kui ma noorem olin, siis ikka enne esinemist pabistasin. Mäletan, et 5. klassis lauluvõistlusel panin väikese kontskinga jalga, mul oli pikk sametkleit ja kui ma allapoole vaatasin, siis mu kleit lihtsalt värises seljas. Mõtlesin, et ma mitte kunagi ei pane enam laval kontskingi jalga," nentis Kontus.

2005. aastal esindas Kontus Eestit Eurovisioonil tütarlasteansambliga Suntribe.

Kompus lõpetas EKA arhitektuuriteaduskonna. "Teen linnaruumi ja maastikuarhitektuuri, mulle meeldib see," sõnas Kontus. "Minu kõige suurem unistus on, et ma võiksin kunagi esineda oma lauluga, koor laulab kaasa ja mina laulan soolot."